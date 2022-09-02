İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'Semra Güzel' Açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, Edirne yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde, aynı araç içerisinde bulunan A.G. (43) ve F.D. (25) isimli şahıslar ile birlikte gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Edirne yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde, aynı araç içerisinde bulunan A.G. (43) ve F.D. (25) isimli şahıslar ile birlikte gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Emniyet'in açıklaması şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerince, PKK/KCK/-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından iki adet aranma kaydı bulunan Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili S.G. (38) isimli kadın şahıs, M.Ş. isimli kadın şahsa ait sahte nüfus cüzdanı ile ilimiz Edirne istikameti üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde, yine aynı araç içerisinde A.G. (43) ve F.D. (25) isimli şahıslar ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."