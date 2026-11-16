Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Norveç Bakanı, Avrupa'da nükleer kaza riskinin 40 yılın zirvesinde olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Sağlık Bakanı Jan Christian Vestre, Avrupa'da ciddi nükleer kaza riskinin son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi. Vestre, riskin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki saldırılardan kaynaklandığını ve radyoaktif serpinti yayılabileceğini belirtti.

Norveç Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Jan Christian Vestre, Avrupa'da ciddi bir nükleer kaza riskinin son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti.

Norveç'te yayın yapan NRK'ye konuşan Vestre, Avrupa'da birçok ülkenin nükleer kaza risklerine endişeyle yaklaştığını ifade ederek, bu riskin son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

Nükleer kaza riskinin yüksek olmasının sebebinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nükleer enerji santralleri ve elektrik şebekelerine yönelik saldırılar olduğunu aktaran Vestre, "Norveç hükümeti, saldırıların, Avrupa'nın büyük bir bölümüne radyoaktif serpinti yayılmasına yol açacak bir nükleer kazaya sebebiyet verebileceğinden endişe ediyor. Bu endişeyi taşıyan tek ülke Norveç değil." dedi.

Vestre, Norveç hükümetinin endişesine Norveç Radyasyondan Korunma Kurumunun yanı sıra ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Ukrayna ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin de destek verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...

Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı

Netflix'te büyük skandal! Silahın üzerindeki mesaj ortalığı karıştırdı
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor

Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk
Deniz Seki yapımcı oldu! 'Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum'

Deniz Seki yeni meslek edindi! Artık bu işi yapacak
Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor

Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

İstanbul'da korkunç son! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay