Siber Polisten 14,3 Milyar Liralık Vurgun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçların önlenmesi, tespiti ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını, internet ortamındaki sanal devriyeden dijital delil incelemelerine, siber dolandırıcılıktan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin takibine kadar geniş alanda sürdürüyor.

Teknolojinin gelişmesiyle suç yöntemleri de dijital ortama taşınırken siber polis ekipleri internet ortamında işlenen suçlarla mücadelede 7 gün 24 saat esasına dayalı teknik takip, dijital analiz ve sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.

Ekipler, sosyal medya platformlarından internet sitelerine, mesajlaşma uygulamalarından banka ve kripto hesaplarına kadar uzanan dijital izleri inceleyerek suç şüphelilerinin tespit edilmesi ve suç ağlarının ortaya çıkarılması için çalışma yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesindeki farklı bürolar aracılığıyla siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar, suç gelirleri, çevrim içi çocuk istismarı ve bilişim suçlarıyla mücadele ediliyor, sanal devriye ekipleri de internet ortamını proaktif şekilde takip ediyor.

İhbar ve şikayetlerin yanı sıra ekiplerin kendi tespitleri doğrultusunda başlatılan soruşturmalarda dijital deliller ile mali hareketler birlikte değerlendiriliyor. Böylece suçun yalnızca failine değil, arkasındaki organizasyona ve suçtan elde edilen gelire de ulaşılması hedefleniyor.

Siber dolandırıcılıkta yüzlerce şüpheli yakalandı

Siber polisinin yoğun çalışma yürüttüğü alanların başında siber dolandırıcılık geliyor.

Sahte alışveriş ilanları, yatırım dolandırıcılığı, oltalama (phishing), hesap ele geçirme ve farklı kurum veya kişiler gibi davranılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalarda sosyal medya hesapları, internet siteleri, banka hareketleri ve dijital materyaller inceleniyor.

Ekiplerin 2025 yılında düzenlediği operasyonlarda 619 şüpheli gözaltına alınırken zanlılardan 449'u adli makamlarca tutuklandı.

Bu yıl, siber dolandırıcılık şebekelerine yönelik 22 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonların 7'si, yerli ve yabancı suç organizasyonlarınca kurulan ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren dolandırıcılık amaçlı çağrı merkezleri ile finans ofislerine yönelik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 13 farklı nitelikli dolandırıcılık çetesine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Teknik analiz ve mali incelemeler sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik tedbir kararları uygulandı. Bu kapsamda 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 döviz bürosuna el konuldu.

Yaklaşık 4 milyar lira değerindeki mal varlığı hakkında da el koyma tedbiri uygulandı.

Bu yıl, siber dolandırıcılık operasyonları sonucunda adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 348'i tutuklandı, 200'ü adli kontrol şartıyla, 89'u ise savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca yabancı uyruklu 27 şüpheli hakkında sınır dışı işlemi uygulanırken 4 zanlı hakkında ev hapsi kararı verildi.

Yasa dışı bahis ağlarına yönelik operasyonlar

Siber polisinin çalışma yürüttüğü bir diğer önemli alan ise internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetleri oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2025'te, yasa dışı bahis suçuna yönelik 13 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 504 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 266'sı tutuklandı. Şüphelilerden 152'si adli kontrol şartıyla, 86'sı ise savcılık kararıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bahis reklamı yapanlara yönelik 16 operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla, 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Dış finans evlerine yönelik 27 operasyonda 148 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 102'si tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla, 12'sinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalmasına karar verildi.

Yasa dışı bahis suçundan elde edilen değer ve mal varlıklarına ilişkin "kara para aklama" operasyonlarında ise 142 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 48'i tutuklandı, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 52 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Siber polisinin analiz ve operasyonel çalışmaları sonucunda, 2025 yılında adli makamların talepleri doğrultusunda 8 milyar 740 milyon 371 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

2026'da da yasa dışı bahisle mücadele sürdü

Bu yıl, yasa dışı bahis suçuna yönelik 12 operasyonda 255 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 188'i tutuklandı, 54'ü adli kontrol şartıyla, 13'ü ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bahis reklamı yapanlara yönelik 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Dış finans evlerine yönelik 17 operasyonda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 49'u tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla, 1'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis suçundan elde edilen değer ve mal varlıklarına ilişkin "kara para aklama" operasyonlarında ise bu yıl 137 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 68'i tutuklandı, 62'si adli kontrol şartıyla, 7'si ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin bu yıl gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 5 milyar 652 milyon 561 bin 867 lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

14,3 milyar liralık mal varlığına tedbir

Siber polisinin yasa dışı bahisle mücadelesinde yalnızca şüphelilerin yakalanmasına değil, suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesine de odaklanılıyor.

Son 2 yılda "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamındaki yasa dışı bahis faaliyetlerinin yanı sıra suçtan elde edilen mal varlıklarına yönelik 103 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucu 732 şüpheli hakkında tutuklanma tedbiri uygulanırken şüphelilere ait şirketler, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, banka ve kripto hesapları dahil olmak üzere 14 milyar 392 milyon 932 bin 867 lira tutarında mal varlığına tedbir uygulandı. Ayrıca 150 bin 795 yasa dışı bahis sitesine ait URL adresine erişim engeli getirildi.

"Avcı" sosyal medya gruplarını takip ediyor

Yasa dışı bahisle mücadelede teknolojik imkanlardan da yararlanan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka destekli geliştirilen "Avcı" programını kullanıyor.

Bu sayede şüphelilerin sosyal medya gruplarına erişim sağlanarak suç tespitleri yapılıyor.

Siber suçlarla mücadele kapsamında suçların oluşmadan önlenmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen SİBERAY projesiyle öğrenciler, öğretmenler, veliler, kamu kurumları, özel sektör çalışanları ve toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitimler düzenleniyor. Bu faaliyetlerle güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, dijital bağımlılık, siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kişisel verilerin korunması gibi konularda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Siber polisinden suç yöntemlerine ilişkin değerlendirme

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli ekip şefi polis memuru Yusuf Işıkyol, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçların önlenmesi, tespiti ve faillerinin adli mercilere sevk edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Şube müdürlüğü bünyesinde "Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele", "Çevrim İçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele", "Suç Gelirleriyle Mücadele", "Çevrim İçi Çocuk İstismarıyla Mücadele", "Bilişim Suçlarıyla Mücadele ve Önleme (Sanal Devriye)" bürolarının bulunduğunu ifade eden Işıkyol, "Bu bürolar aracılığıyla internet ortamında işlenen suçlara ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendiriyor, dijital delilleri inceliyor, suç unsurlarını tespit ediyor ve yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyonel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca sanal devriye faaliyetlerimizle internet ortamını proaktif olarak takip ederek suçun oluşmadan önlenmesine yönelik çalışmalar da yürütüyoruz." diye konuştu.

Işıkyol, siber dolandırıcılık suçlarının şubenin en yoğun çalışma yürüttüğü alanlardan biri olduğunu anlattı.

Soruşturmalar kapsamında dolandırıcılık suçlarında kullanılan sosyal medya hesapları, internet siteleri, banka hareketleri ve dijital materyallerin detaylı incelendiğini kaydeden Işıkyol, elde edilen bulgular doğrultusunda suç ağlarının ortaya çıkarılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Işıkyol, siber dolandırıcılık olaylarında sahte alışveriş ilanları, yatırım dolandırıcılığı, oltalama (phishing), hesap ele geçirme faaliyetleri ve kendilerini farklı kurum veya kişiler olarak tanıtma yöntemlerinin kullanıldığını, teknik ve adli çalışmaların ilgili birimler ve adli makamlarla koordineli sürdürüldüğünü söyledi.

Bu yıl yurt dışı kaynaklı çağrı merkezi dolandırıcılığına yönelik operasyonda 56 şüphelinin yakalandığını aktaran Işıkyol, 45 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini anlattı.

Işıkyol, SİBERAY'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki siber suçların gerçekleşmeden önlenmesini amaçlayan bilinçlendirme ve farkındalık faaliyeti olduğunu belirtti.

Suç gelirlerinin izi banka ve kripto hesaplarında sürülüyor

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği'nde ekip şefi olarak görevli polis memuru Engin Dali ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerine ilişkin çalışmalarını anlattı.

Dali, "Ülkemizde gerek sanal gerekse fiziki ortamda lisans almaksızın şans ve bahis oyunu oynatılması suçtur. Bilişim ve haberleşme teknolojilerinde yaşanan gelişmeye paralel olarak yasa dışı şans ve bahis oyunlarının büyük kısmı sanal ortamlara taşınmıştır." dedi.

"7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında yasa dışı bahis oynatmak, aracılık etmek ve reklam vermenin suç olduğunu aktaran Dali, suçtan elde edilen mal varlıklarına tedbir uygulandığını söyledi.

Dali, yasa dışı bahis suçundan elde edilen paraların sanal ortamda toplandığını ve kripto cüzdanlara aktarıldığını, bu kapsamda dış finans evlerine yönelik operasyonların sürdüğünü aktararak, "Yapılan çalışmalara örnek verecek olursak yapay zeka destekli geliştirilen 'Avcı' programı sayesinde şüphelilerin sosyal medya gruplarına erişim sağlanmış ve suç tespitleri yapılması akabinde 2026 yılında tespit edilen 138 şüpheli gözaltına alınmış, 104 şahıs hakkında tutuklama kararı verilmiştir." bilgisini verdi.

Yasa dışı bahis ve bundan elde edilen mal varlıklarına yönelik çalışmaların etkin şekilde devam ettiğini dile getiren Dali, şunları kaydetti:

"2025 ve 2026 dönemi içerisinde 7258 sayılı yasa dışı bahis ve TCK 282 kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarına yönelik çalışmalarda, 103 adet münferit ve planlı operasyonlar sonucu 732 şüpheli hakkında tutuklanma tedbiri uygulanmıştır. Bu şüpheli şahıslara ait şirketler, taşınır/taşınmaz mal varlıkları, banka-kripto hesapları dahil olmak üzere 14 milyar 392 milyon 932 bin 867 lira tutarında mal varlığına tedbir uygulanmış, 150 bin 795 yasa dışı bahis sitesine ait URL adresine erişim engeli getirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi olarak yasa dışı bahis ve bu suç kapsamında elde edilen mal varlıklarına yönelik çalışmalarımız etkin bir şekilde devam etmektedir."

Kaynak: AA