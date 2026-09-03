Çin'in yeni kozu gökyüzünde! Kanadındaki detay dikkat çekti

Çin'in askeri havacılık alanındaki yeni test platformu olduğu belirtilen Y-8 tipi uçak gökyüzünde görüntülendi. Yaklaşık 8 saniyelik görüntülerde dört motorlu uçağın uçuş gerçekleştirdiği ve gövde ile kanatlarında standart Y-8 konfigürasyonundan farklı bazı unsurlar taşıdığı görülüyor.

Videoda özellikle kanat altında ve gövde çevresindeki farklı yapılandırmalar dikkat çekiyor. Görüntü kalitesi, söz konusu ekipmanların teknik özelliklerini kesin biçimde belirlemeye yeterli olmasa da uçağın özel test görevleri için yapılandırıldığı değerlendiriliyor.

GELİŞMİŞ ELEKTRONİK SİSTEMLERİ TEST EDECEK

Paylaşılan bilgilere göre yeni Y-8, Çin'in geliştirdiği elektronik ve radar sistemlerinin havadaki testlerinde kullanılacak. Uçakta test edilen teknolojiler arasında insansız hava araçlarında kullanılması planlanan radar sistemlerinin de bulunabileceği belirtiliyor.

Yeni platformda en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri ise kanada monte edilen farklı bir bileşen. Bu parçanın hangi sistemin parçası olduğu ve tam olarak hangi amaçla kullanıldığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

ESKİ TU-204'ÜN YERİNİ ALACAK

Çin'in daha önce benzer çalışmalar için kullandığı Tu-204 test platformunun hizmet ömrünün sonuna yaklaştığı ve yeni Y-8'in bu uçağın görevlerini devralmaya başladığı ifade ediliyor.

Yeni test uçağının, Çin'in geliştirme aşamasındaki radar, elektronik harp, sensör ve diğer havacılık sistemlerinin gerçek uçuş koşullarında denenmesine imkân sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com