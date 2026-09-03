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Karaman'da Kadının Üzerine 7 Metreden PVC Kapı Düştü: Son Anda Kurtuldu

Karaman'da Kadının Üzerine 7 Metreden PVC Kapı Düştü: Son Anda Kurtuldu
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Karaman'da kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine iş merkezinin yangın çıkış kapısı yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın ayağından yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale edip hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Karaman'da kaldırımda yürüyen kadının üzerine bir iş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapı yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın ayağından yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, ayağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kamerada

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının üzerine yukarıdan PVC kapının düştüğü, kadının son anda kapının altında kalmaktan kurtulduğu ve ayağından yaralandığı görülüyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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