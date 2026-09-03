Haberler

Yunanistan'da Batı Nil virüsü: 290 vaka, 24 ölüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da Batı Nil virüsü salgınında son hafta 58 yeni vakayla toplam 290'a ulaşıldı; 24 kişi (65+ yaş) öldü. Vakalar 69 belediyede görüldü, Attika'da yoğunlaştı. Sağlık kurumu sivrisinekle mücadele ve kişisel korunma öneriyor.

Yunanistan'da Batı Nil virüsü salgınında son bir haftada 58 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 290'a yükseldiği bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, 290 vakanın 199'unda ensefalit, menenjit veya akut flask paralizi gibi merkezi sinir sistemi bulguları görüldüğü, 91 vakanın ise hafif belirtiler gösterdiği ya da merkezi sinir sistemi tutulumu bulunmadığı kaydedildi.

Virüs nedeniyle 2 Eylül'e kadar, tamamı 65 yaş üstü kişilerden oluşan 24 hastanın hayatını kaybettiği belirtilen haberlerde, vakaların ülke genelinde 20 bölgesel birime bağlı 69 belediyede tespit edildiği aktarıldı.

Özellikle Attika bölgesinde bu yıl virüs dolaşımının önceki yıllara göre daha yoğun olduğu ve gelecek dönemde mevcut bölgelerin yanı sıra yeni bölgelerde de vaka görülmesinin beklendiği ifade edildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), hastalığın kontrol altına alınması için epidemiyolojik takibin, sivrisinekle mücadele programlarının ve kişisel korunma önlemlerinin önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Çin'in yeni kozu gökyüzünde! Kanadındaki detay dikkat çekti

Gökyüzünde ilk kez görüntülendi
İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor

İstanbul'da can pazarı! Ekipler zamanla yarışıyor
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

Fenerbahçe ve iki yıldız futbolcusuna soruşturma
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti