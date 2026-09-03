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Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu Haber Videosunu İzle
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
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TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla eylül ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek tavan kira zam oranı belli oldu. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan oran yüzde 31,79 olarak belirlendi. Geçen ay kira artış tavanı yüzde 31,90 seviyesindeydi.

  • Eylül ayı kira artış tavan oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 31,79 olarak hesaplandı.
  • Ağustos ayındaki yüzde 31,90'lık kira zam tavanı, eylülde yüzde 31,79'a geriledi.
  • Konut kiralarındaki yüzde 25'lik geçici zam sınırı 1 Temmuz 2024'te sona erdi ve artışlarda yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınmaya başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği eylül ayı kira artış oranı netleşti.

Kira sözleşmesini eylül ayında yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 31,79 olarak hesaplandı.

KİRA ZAM TAVANI YÜZDE 31,79

Buna göre eylül ayında yenilenecek konut kira sözleşmelerinde ev sahipleri, mevcut kiraya yüzde 31,79'u aşmayacak şekilde zam yapabilecek.

İş yeri kiralarında da sözleşmede farklı bir hüküm bulunmaması halinde artış hesabında 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınıyor.

GEÇEN AY YÜZDE 31,90'DI

Kira artış oranında geçen aya göre sınırlı bir gerileme yaşandı. Ağustos ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek tavan artış oranı yüzde 31,90 olarak hesaplanmıştı.

Eylül ayında ise oran yüzde 31,79'a geriledi.

20 BİN TL KİRA NE KADAR OLACAK?

Yüzde 31,79'luk tavan oran üzerinden örnek hesaplama yapıldığında, mevcut kirası 20 bin TL olan bir konutta en yüksek artış tutarı 6 bin 358 TL olacak.

Böylece yeni kira bedeli 26 bin 358 TL'ye kadar çıkabilecek.

30 bin TL kira ödeyen bir kiracı için ise yüzde 31,79'luk artış uygulanması halinde yeni kira bedeli 39 bin 537 TL olacak.

YÜZDE 25 SINIRI 2024'TE KALDIRILDI

Konut kiralarındaki artışlara yönelik yüzde 25'lik geçici zam sınırı, Temmuz 2022'den itibaren uygulanmış ve 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti.

Bu tarihten sonra konut kiralarındaki yıllık artışlarda yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınmaya başlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Eyvah eyvah asgari ücretle calisana aldigi maas kiraya yetmez ne yiyecek birde en az 3 cocuktan bahsediyorlar ne ile karnini doyuracak yuva parasi okul masrafi ohhh yandik valla cikip demiyorlarki evek sizi enflasyon düsecek diye kandirdik bu isi biz yapamiyoruz birakiyoruz demiyorlar fakat kim yapabilir? Artik kimse bu ülkeyi kurtaramaz biz bittik abi

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