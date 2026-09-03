Epilepsi nöbeti geçiren çocuk 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen feci olayda, epilepsi nöbeti geçirdiği sırada dengesini kaybeden 16 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

NÖBET GERÇİRDİ, 8. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki R.E., evinde bulunduğu sırada epilepsi nöbeti geçirdi. Nöbet esnasında kontrolden çıkarak dengesini kaybeden genç, 8’inci kattaki dairenin penceresinden/balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı R.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaşanan acı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı