Haberler

Epilepsi nöbeti geçiren çocuk 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Epilepsi nöbeti geçiren çocuk 8. kattan düşerek hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde epilepsi nöbeti geçirdiği esnada dengesini kaybederek 8'inci kattan düşen 16 yaşındaki R.E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen feci olayda, epilepsi nöbeti geçirdiği sırada dengesini kaybeden 16 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

NÖBET GERÇİRDİ, 8. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki R.E., evinde bulunduğu sırada epilepsi nöbeti geçirdi. Nöbet esnasında kontrolden çıkarak dengesini kaybeden genç, 8’inci kattaki dairenin penceresinden/balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı R.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaşanan acı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Tüm hesaplar sil baştan yapılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı hunharca katledildi
MSB: Karadeniz'deki şüpheli cisimler imha edildi

Karadeniz 7/24 izleniyor! Şüpheli cisimler yerinde imha edildi
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti