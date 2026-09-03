Okul Saldırısı Davasında İlk Duruşma Yarın

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta Ayla Kara adlı öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması yarın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Saldırganın tutuklu anne ve babasının duruşmaya, bulundukları ceza infaz kurumlarından SEGBİS aracılığıyla katılması bekleniyor.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın babası Uğur Mersinli hakkında "olası kastla öldürme" ve "6136 sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlarından dava açtı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından davanın ilk duruşması yarın saat 09.00'da görülecek.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin de duruşmaya bulundukları ceza infaz kurumlarından SEGBİS aracılığıyla katılmaları için ilgili ceza infaz kurumlarına müzekkere yazmıştı, sanıkların SEGBİS'le ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA