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Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

29 Temmuz 2026 tarihinde siyasi kariyerini noktalama kararı alan, kendini fesheden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanlığını yürüten Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanına hakaretle suçlandığı öğrenildi. 

YILLAR SONRA DOLAŞIMA SOKULDU

Davutoğlu'nun 14 Nisan 2022'de sarf ettiği sözlerin sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrası, söz konusu soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

"MİLYARLARINA MİLYAR KATTILAR"

Davutoğlu söz konusu görüntülerde, "Milyarlarına milyar kattılar, haram lokma yediler, çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, 5 müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti" ifadelerini kullanıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Küçük enişte gevezelik başını yaktı hadi git temizle şimdi nasıl temizleyeceksen

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Haber YorumlarıHemen Sesgerek:

Cezaevleri Türkiye'deki herkesi alacak kadar büyük değil...

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