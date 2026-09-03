Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
Cristiano Ronaldo'nun oğluyla ilgili olduğu öne sürülen açıklamalar dikkat çekti. Portekizli yıldızın, oğlunun kendisine ait kredi kartıyla bir hafta içinde 9 milyon doları aşan lüks harcama yaptığını fark ettikten sonra kartı dondurduğu ve hesaplarına erişimini kestiği ileri sürüldü.
- Cristiano Ronaldo'nun oğlunun kredi kartı harcamalarında tek bir işlemde 1,8 milyon dolar bulunduğu iddia edildi.
- İddiaya göre Ronaldo'nun oğlu bir haftada süper otomobiller ve lüks harcamalar için 9 milyon dolardan fazla para harcadı.
- Ronaldo'nun, oğlunun kredi kartını dondurduğu ve kendi hesaplarına erişimini tamamen kestiği öne sürüldü.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlunun yaptığı harcamalarla ilgili söylediği öne sürülen sözler dikkat çekti. İddiaya göre Ronaldo, oğlunun çalışma konusunda yeterince istekli olmadığını düşünmesine rağmen bir süre kendi kredi kartını kullanmasına izin verdi. Ancak hesap hareketlerinde karşısına çıkan 1,8 milyon dolarlık işlem, Portekizli yıldızın duruma müdahale etmesine neden oldu.
BİR HAFTADA 9 MİLYON DOLARDAN FAZLA
Ronaldo'ya atfedilen açıklamaya göre yıldız futbolcu, 1,8 milyon dolarlık işlemi gördükten sonra kredi kartındaki diğer harcamaları da incelemeye başladı. Yapılan kontrolde oğlunun yalnızca bir haftada süper otomobiller ve çeşitli lüks harcamalar için 9 milyon dolardan fazla para harcadığı öne sürüldü.
KREDİ KARTINI DONDURDU
İddiaya göre gördüğü rakamlar karşısında harekete geçen Ronaldo, ekibiyle iletişime geçerek kredi kartının kullanılmasını engelledi. Portekizli yıldızın ayrıca oğlunun kendi hesaplarına olan erişimini de tamamen kestiği ileri sürüldü.