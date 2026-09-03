Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zamları için ilk tablolar şekillendi. Yılın ikinci yarısının ilk iki aylık verisinin belli olmasıyla birlikte, nihai maaş artış oranlarının belirlenmesi için geriye dört aylık enflasyon verisi kaldı.

AĞUSTOS ENFLASYONU YÜZDE 1,84 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

TÜİK verilerine göre, Ağustos 2026'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oranında artış gösterdi. Bir önceki ay olan temmuzda enflasyon aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 olarak kayıtlara geçmişti. Ağustos ayı verisinin de tabloya eklenmesiyle yılın ikinci yarısına ilişkin iki aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 3,62 seviyesine ulaştı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM TABLOSU

Açıklanan veriler ışığında, memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranında yüzde 3,66'lık artış şimdiden garantilendi. Bilindiği üzere bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşmiş, bu orandan kaynaklı yüzde 6,52'lik ilave artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 13,52 oranında zam yapılmıştı.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN KESİNLEŞEN ORAN: YÜZDE 3,62

Doğrudan altı aylık enflasyon oranı kadar zam alma hakkına sahip olan SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ise temmuz ve ağustos ayları enflasyon verileriyle kesinleşen zam oranı yüzde 3,62 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk yarısındaki yüzde 17,76'lık kümülatif enflasyon oranı oranında temmuz zammına erişmişti.

2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentileri ışığında, geriye kalan 4 ayın (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) verilerinin de eklenmesiyle Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak nihai zam oranının %10 - %15 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık veriler üzerinden hesaplanıyor. Bu grup, 2027 Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik zammı cebine koyacak. Ancak ağustos ayı itibarıyla ortaya çıkan enflasyon rakamları henüz toplu sözleşme zammı sınırını aşmadığı için memur ve memur emeklileri şu an itibarıyla bir enflasyon farkına hak kazanmış değil.