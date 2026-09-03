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14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
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Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Can Armando Güner için ayrılık ihtimali güçlendi. Sarı-kırmızılı formayla 2 resmi maçta yalnızca 14 dakika süre alan genç futbolcuyu Samsunspor bonservisiyle transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray'ın anlaşmaya geri satın alma opsiyonu ekletmek istediği belirtildi.

  • Samsunspor, Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor ve iki kulüp görüşmelerini sürdürüyor.
  • Galatasaray, Can Armando Güner'in Samsunspor'a transferinde sözleşmesine geri satın alma opsiyonu koydurmayı planlıyor.
  • Can Armando Güner, Galatasaray formasıyla 2 resmi karşılaşmada toplam 14 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da genç futbolcu Can Armando Güner için transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda istediği süreleri bulamayan genç oyuncuya Süper Lig'den talip çıktı.

Samsunspor'un Can Armando Güner'i bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

SAMSUNSPOR BONSERVİSİNİ İSTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, genç futbolcuyu kiralamak yerine bonservisiyle transfer etmek için harekete geçti. İki kulüp arasında transfer şartlarına ilişkin görüşmeler devam ederken henüz anlaşmanın tamamlandığına yönelik bir bilgi bulunmuyor.

GALATASARAY'DAN GERİ SATIN ALMA ŞARTI

Galatasaray'ın ise genç futbolcudan tamamen vazgeçmek istemediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Samsunspor ile anlaşılması halinde Can Armando Güner'in sözleşmesine geri satın alma opsiyonu koydurmayı planladığı aktarıldı. Böylece Galatasaray, oyuncunun Samsunspor'da göstereceği performansa bağlı olarak ilerleyen dönemde yeniden kadrosuna katma imkanını elinde tutacak.

GALATASARAY'DA SADECE 14 DAKİKA OYNADI

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Can Armando Güner, sarı-kırmızılı takımın geniş kadrosunda forma şansı bulmakta zorlandı. Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla 2 resmi karşılaşmada toplam 14 dakika sahada kaldı.

Daha fazla süre alabileceği bir takımda kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtilen Can Armando Güner'in geleceği, Galatasaray ile Samsunspor arasındaki görüşmelerin ardından netleşecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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