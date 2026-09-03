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Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu
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Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon ağustos ayında yüzde 1,84 arttı, yıllık bazda yüzde 31,51 oldu.

  • TÜİK verilerine göre 2026 Ağustos'ta yıllık TÜFE yüzde 31,51, aylık enflasyon ise yüzde 1,84 oldu.
  • Ağustos'ta yıllık enflasyonda en yüksek artış yüzde 39,77 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda görüldü; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08 arttı.
  • Yİ-ÜFE ağustosta aylık yüzde 2,57, yıllık yüzde 27,95 arttı; özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi yıllık yüzde 30,68 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim, 2026 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, Aralık 2025'e göre yüzde 22,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

GIDA FİYATLARI YILLIK YÜZDE 33,79 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,77 artış görüldü.

Söz konusu grupların yıllık enflasyona katkıları gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,01 puan oldu.

GIDA FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 0,22

En yüksek ağırlığa sahip ana harcama gruplarında aylık değişimler incelendiğinde; ulaştırma yüzde 4,82 ile başı çekerken, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 2,26, gıda ve alkolsüz içecekler ise yüzde 0,22 oranında artış gösterdi. Bu grupların genel aylık enflasyona katkıları ulaştırmada 0,82 puan, konutta 0,27 puan ve gıdada 0,06 puan olarak hesaplandı. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 134'ünde artış, 35'inde düşüş yaşanırken, 5 alt sınıfta herhangi bir değişim kaydedilmedi.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 30,68 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 yükseldi. Bu göstergedeki artış Aralık 2025'e göre yüzde 20,97, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,12 oldu. Mevsimlik ürünler hariç TÜFE'de aylık yüzde 2,80, yıllık yüzde 32,98 artış görüldü. Enerji, gıda, alkolsüz-alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutulan TÜFE ise aylık yüzde 1,81, yıllık yüzde 30,07 oranında arttı.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YÜZDE 27,95 OLDU

TÜİK verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,57 artış kaydetti. Üretici fiyatlarındaki genel yükseliş Aralık 2025'e göre yüzde 20,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,76 olarak gerçekleşti.

İMALAT FİYATLARINDA YILLIK YÜZDE 29,68 YÜKSELİŞ

Sanayinin dört ana sektöründeki yıllık değişimlere bakıldığında; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,88, imalatta yüzde 29,68, su temininde yüzde 29,59 ve elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 7,57 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise ara mallarında yüzde 27,41, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,54, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,28, enerjide yüzde 27,33 ve sermaye mallarında yüzde 22,06 artış şeklinde tabloya yansıdı.

İMALAT FİYATLARI AYLIK YÜZDE 2,35 ARTTI

Aylık bazda incelendiğinde, imalat fiyatları yüzde 2,35 oranında artarken, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,14 azalış kaydedildi. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 6,03, su temini ise yüzde 1,40 oranında yükseldi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde en dikkat çeken kalem yüzde 6,99 artışla enerji oldu. Enerjiyi sırasıyla yüzde 2,84 ile dayanıklı tüketim malları, yüzde 1,84 ile ara malları, yüzde 1,76 ile sermaye malları ve yüzde 1,51 ile dayanıksız tüketim malları izledi.

KİRA ZAM ORANLARI DA NETLEŞTİ

TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla eylül ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek tavan kira zam oranı belli oldu. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan oran yüzde 31,79 olarak belirlendi. Geçen ay kira artış tavanı yüzde 31,90 seviyesindeydi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Her ay enflasyonun en az %5 gelmesi lazım. Ürünlere her gün zam geliyor

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Haber Yorumlarıitugra67@gmail.com:

Batıyoruz az kaldı

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Haber YorumlarıTeoman Teo:

Ne yalan atiyorlar bee bu ana kadar 4Ginternetim 299 liraydi bu gün gelen fatura 599.99 lira almus yüzde yüz zam

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Haber YorumlarıSalih Ekiciler:

ENFLASTON DÜŞECEK , KİMSE KUSURA BAKMASIN .. DÜŞEMEZ .. BABANIN CEBİNDEKİ PARA EVLADA YARAMIYOR İSE .. DÜŞMEZ DEVLET PARALARI KASADA DEĞİL PİYASADA TUTARSA DÜŞME EĞİLİMİNE GEÇER .. BU AYDA OKULLAR AÇILIYOR HADİ DÜŞÜRÜN BAKALIM .. FAİZLERİ TAM BİR KARAR İLE 5 PUANA TEK SEFERDE DÜŞÜR BAK ..FAİZDEN PARALAR BİR ÇIKSIN PİYASAYA GİRSİN .. ENFLASYON DA HIZLI OLMASADA GERİLEYECEKTİR ..

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