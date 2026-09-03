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Kiev'de ortalık karıştı! İstihbaratçılar birbirine ateş açtı

Kiev'de ortalık karıştı! İstihbaratçılar birbirine ateş açtı Haber Videosunu İzle
Kiev'de ortalık karıştı! İstihbaratçılar birbirine ateş açtı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ülkenin iki önemli güvenlik ve istihbarat kurumu SBU ile HUR'a bağlı unsurlar sokak ortasında silahlı çatışmaya girdi. Olayda 3 HUR mensubu yaralanırken, taraflar ilk ateşi kimin açtığı konusunda birbirini suçladı. Zelenski ise yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirerek soruşturma talimatı verdi.

  • Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2 Eylül sabahı SBU ile HUR'a bağlı unsurlar arasında silahlı çatışma yaşandı.
  • Çatışmada 3 HUR mensubu yaralandı; ilk ateşi açan taraf konusunda iki kurum birbirini suçladı.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olayı 'utanç verici' olarak nitelendirip ayrıntıların ortaya çıkarılması talimatını verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2 Eylül sabahı ülkenin kendi güvenlik ve istihbarat birimleri arasında silahlı çatışma yaşandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'ne (HUR) bağlı unsurlar sokak ortasında karşı karşıya geldi.

Kentin Dniprovskyi bölgesindeki Yuriia Shumskoho Caddesi'nde yaşanan olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasındaki gerilimin kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştüğü görüldü.

3 İSTİHBARAT MENSUBU YARALANDI

Çatışmada 3 HUR mensubunun yaralandığı bildirildi. Olayın ardından polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

İlk ateşi hangi tarafın açtığı konusunda ise farklı açıklamalar yapıldı.

İKİ TARAF BİRBİRİNİ SUÇLADI

HUR kaynakları ilk ateşin SBU tarafından açıldığını öne sürerken, SBU tarafı ise HUR mensuplarının gözaltındaki bir kişiyi zorla kurtarmaya çalıştığını ve ilk ateşi onların açtığını savundu.

SBU, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) planladığı öne sürülen bir saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir adreste arama yapıldığını açıkladı.

Arama sırasında bir grubun soruşturma ekibine silahlı şekilde karşı koyduğu, bunun üzerine SBU'nun Alfa özel harekat biriminin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

ZELENSKİ: UTANÇ VERİCİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de ülkenin iki güvenlik kurumu arasında yaşanan silahlı çatışmaya tepki gösterdi.

Zelenski, yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirerek olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması talimatını verdi. Her iki kurumda da iç soruşturma yürütüleceği ve olaya karışanlarla ilgili personel değişikliklerine gidileceği belirtildi.

Zelenski ayrıca Ukrayna'daki silahların ülkenin kendi güvenlik güçleri arasında değil, Rus güçlerine karşı kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa çelikkol:

Paylonco ulkesi

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