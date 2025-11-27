İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden Papa 14. Leo'nun 4 gün boyunca İstanbul'da yapacağı bazı temaslar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

BUGÜN TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE GÜZERGAHLAR

Papa'nın bugün saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan hareketle Vatikan İstanbul Temsilciği Konutu'na yapacağı ziyaret dolayısıyla Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı istikameti, Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti, Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci istikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak arası), Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Kennedy Caddesi Sirkeci (Taşhanlar Yenikapı arası) ve Bakırköy (Çatladıkapı Yenikapı arası) istikametleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı Unkapanı istikametleri, Refik Saydam Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı istikameti ve Tarlabaşı Bulvarı'ndan Cumhuriyet Caddesi istikameti ile Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacak.

Program bitimine dek D100 Kuzey, D100 Güney, Eski Havaalanı Caddesi ve Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya istikametleri ile Aksu, 10. Yıl, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler, Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı ve Halaskargazi caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

YARIN TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE GÜZERGAHLAR

Papa 14. Leo'nun yarın Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi'ne yapacağı ziyaret dolayısıyla saat 09.30'dan program bitimine kadar Halaskargazi Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Halaskargazi istikameti, Darülaceze Caddesi kesişiminden itibaren Abide-i Hürriyet Caddesi, Ortakır Sokak ve Cumhuriyet Caddesi iki taraflı trafiğe kapatılacakken, sürücüler Valikonağı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Büyükdere, 19 Mayıs ve Merkez caddelerini kullanabilecek.

Fransız Fakirhanesi ziyareti kapsamında saat 07.00'den program sonuna dek Ortakır ve Düzoğlu sokakları araç geçişine kapalı olacakken, bunlara alternatif olarak Silahşör ve İncirlidede caddeleri ile Nehir, Semt Pazarı, Gökkuşağı ve Yeniyol sokaklarında trafik akışı sağlanacak.

Papa'nın Fransız Fakirhanesi'nden Vatikan İstanbul Temsilciliği'ne gidişi sırasında saat 09.00'dan program bitimine kadar Cumhuriyet, Silahşör, Abide-i Hürriyet ve Halaskargazi caddeleri ile Ortakır, İzzet Paşa, Papa Roncalli ve Babil sokakları trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif yol olarak İstiklal Sokak ile Valikonağı, Merkez, Büyükdere ve Akar caddelerini tercih edebilecek.

Papa 14. Leo'nun Vatikan İstanbul Temsilciliği'nden Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne gidişi dolayısıyla saat 12.00'den program sonuna dek Refik Saydam ve Cumhuriyet caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı, Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti, Avrasya Transityol Bakırköy istikameti, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti (Çatladıkapı Taşhanlar arası), Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak arası) ve Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı, Halaskargazi, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler, Aksu ve 10. Yıl caddeleri ile Sahil Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametleri kullanılabilecek.

Papa 14. Leo'nun Atatürk Havalimanı'ndan Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'na gidişi dolayısıyla saat 14.30'dan program bitimine kadar Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı istikameti, Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti, Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci istikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak arası), Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Kennedy Caddesi Sirkeci (Taşhanlar Yenikapı arası) ve Bakırköy (Çatladıkapı Yenikapı arası) istikametleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı Unkapanı istikametleri, Refik Saydam Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı istikameti ve Tarlabaşı Bulvarı'ndan Cumhuriyet Caddesi istikameti ile Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacak.

Sürücüler, D100 Kuzey, D100 Güney, Eski Havaalanı Caddesi ve Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya istikametleri ile Aksu, 10. Yıl, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler, Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı ve Halaskargazi caddelerini alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

29 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Papa 14. Leo'nun 29 Kasım Cumartesi günü programları kapsamında Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'ndan Sultanahmet Camii'ne ziyareti dolayısıyla saat 07.00'den program bitimine kadar Cumhuriyet, Refik Saydam, Tersane ve Kemeraltı caddeleri, Tarlabaşı Bulvarı ile Galata Köprüsü Sirkeci, Reşadiye Caddesi Sirkeci, Ankara Caddesi Sirkeci (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan arası), Reşadiye Caddesi Sirkeci istikametleri, Sahil Kennedy Caddesi Florya istikameti trafiğe kapalı olacakken, Ragıp Gümüş Pala Caddesi kullanılabilecek.

Sultanahmet Camii çevresinde alınan tedbirler kapsamında saat 06.00'dan program sonuna dek Fatih'teki Küçükayasofya ve Atmeydanı caddeleri ile Torun, Dalbastı, Utangaç, Üçler, Nakilbent, Tavukhane ve Aksakal sokaklarında trafik akışı sağlanamayacak. Bunlara alternatif olarak Kadırga Limanı, Piyerloti ve Türkeli caddeleri ve Su Terazisi Sokak trafiğe açık olacak.

Papa 14. Leo'nun Sultanahmet Camii'nden Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ziyareti dolayısıyla saat 07.45'ten itibaren Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak arası) ile Yeşilyurt İstasyon ve Demiryolu caddeleri kullanılamayacak, trafik akışı Ragıp Gümüşpala, 10. Yıl, Aksu ve Eski Havaalanı caddelerinden sağlanacak.

Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi çevresinde alınan tedbirler kapsamında Bakırköy'de Serbesti Caddesi (Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı arası), Yeşilzeytin, Endaze, Andelip, Yakutçu ve Zümrüt sokakları, Harekat Ordusu ve 14 Nisan caddeleri saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak, alternatif olarak Gazi Evrenos ve Fener caddeleri kullanılabilecek.

Papa 14. Leo'nun Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nden Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'na geçişi sırasında saat 08.00'den itibaren Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı arası), Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi, Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti, Refik Saydam ve Cumhuriyet caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı trafiğe kapatılacak. Sürücüler, D100 Kuzey, D100 Güney, Eski Havaalanı ve Sahil Rauf Orbay caddeleri Florya istikametleri ile Aksu 10. Yıl, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler, Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı ve Halaskargazi caddelerine yönlendirilecek.

Papa'nın Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'ndan Fener Rum Patrikhanesi'ne geçişi nedeniyle saat 13.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi ile Fatih'teki Ayvansaray, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Abdülezel Paşa caddeleri kapatılacak. Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı ve Vali Konağı caddeleri ile Fatih'teki Fevzi Paşa Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek.

Ziyaret tedbirleri kapsamında Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki Fatih'teki Yıldırım ve Doktor Sadık Ahmet caddeleri ile Camcı Çeşmesi Yokuşu ve İncebel sokaklar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapanacak, geçişler Baki Dede ve Sancaktar Yokuşu sokaklardan sağlanacak.

Papa 14. Leo'nun Fener Rum Patrikhanesi'nden Volkswagen Arena'ya gidişi nedeniyle saat 14.20'den itibaren Fatih'teki Ayvansaray, Mürselpaşa, Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Savaklar caddeleri ile D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol arası, Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM istikameti, Tem Güney Yol Okmeydanı ayrımı ile Maslak Yan Yol katılım arası, Büyükdere ve Ayazağa caddeleri trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak Ayvansaray, İmrahor, Kemerburgaz, Çilekli ve Baltalimanı caddeleri, Piyalepaşa ve Odesa bulvarları ile Sahil Alt Güzergahı kullanılabilecek. Yine D100 Güney Haliç Yeni Köprüden gelen akım D100 Güney istikametine, D100 kuzeyden gelip Hasdal-Okmeydanı bağlantı yoluna giden akım Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu girişinden kapatılarak Dersaadet Caddesi'nden Kağıthane istikametine, Tem Güney Okmeydanı ayrımlarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti kapatılarak Hasdal-Okmeydanı istikametine verilecek.

Volkswagen Arena'nın çevresindeki Ayazağa Caddesi'nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi arasında kalan kısım saat 07.00'den itibaren trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı Büyükdere, Okul, Mimar Sinan ve Ayazağa Cendere caddelerine yönlendirilecek.

Papa 14. Leo'nun buradan Vatikan İstanbul Temsilciliği'ne dönüşü sırasında saat 17.00'den itibaren Ayazağa, Büyükdere, Merkez, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri, TEM Kuzey Yol Beşiktaş ayrımları ile Hasdal Kavşağı arası, Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu D100 istikameti, D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yan Yol katılım arası trafiğe kapalı olacak. Baltalimanı Sahil Yolu, Katar, Azerbaycan, İmrahor, Ortaklar, 19 Mayıs, Abide-i Hürriyet, Vali Konağı, Rumeli ve Odesa Caddeleri ile Piyale Paşa Bulvarı alternatif olarak kullanılabilecek.

30 KASIM PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Papa 14. Leo'nun 30 Kasım Pazar günü programları kapsamında Vatikan İstanbul Temsilciliği'nden İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne gidişi dolayısıyla saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet, Refik Saydam ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri, Tarlabaşı Bulvarı, Atatürk Bulvarı Sahil istikameti ve Atatürk Köprüsü Sahil kullanılamayacak. Sürücüler, Vali Konağı, Halaskargazi, Yedikuyular Caddesi, Asker Ocağı, Evliya Çelebi, Tersane, Ragıp Gümüş Pala ve Namık Kemal caddelerini tercih edebilecek.

İstanbul Ermeni Patrikhanesi çevresinde alınacak tedbirler nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine dek Fatih'teki Hayriye Tüccar, Türkeli ve Molataşı caddeleri, Nişancı, Sevgi ve Nalbant Camii sokaklar trafiğe kapatılacakken, Sahil Kennedy, Kadırga Limanı ve Çifte Gelinler caddeleri kullanılabilecek.

Papa 14. Leo'nun İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne geçişi sırasında saat 08.30'dan program bitimine kadar Atatürk Bulvarı Atatürk Köprüsü İstikameti, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı Unkapanı istikametleri, Ayvansaray, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Abdülezel Paşa caddeleri trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı Ragıp Gümüş Pala ve Sahil Kennedy caddelerinden sağlanacak.

Fener Rum Patrikhanesi çevresinde alınacak tedbirler kapsamında saat 06.00'dan itibaren Fatih'teki trafiğe kapatılacak Yıldırım ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Camcı Çeşmesi Yokuşu ve İncebal sokaklara alternatif olarak Baki Dede ve Sancaktar Yokuşu sokaklar kullanılabilecek.

Papa'nın Fener Rum Patrikhanesi'nden Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne gidişi esnasında saat 12.45'ten itibaren Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Sahil istikametleri, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti (Yenikapı Taşhanlar arası), Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak arası) ve Yeni Havaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı istikameti trafiğe kapatılacak. Vatan, Millet, Macar Kardeşler, Aksu ve 10. Yıl caddeleri ile D100'den trafik akışı sağlanacak.

Papa 14. Leo'nun İstanbul programları kapsamında konaklama yeri dolayısıyla 27 Kasım saat 07.00'den 30 Kasım saat 12.00'ye kadar trafiğe kapatılacak Satırcı, Papa Roncalli ve Cebel Topel sokaklar ile Çimen Sokak kesişimine alternatif olarak Yedikuyular Caddesi ile Çimen ve Fransız Hastanesi sokakları kullanılabilecek.