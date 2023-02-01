Görüntü İstanbul'dan! Gece yarısı bastıran kar megakenti bembeyaz yaptı

İstanbul'un Beylikdüzü, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Araçların üzeri beyaza bürünürken, karın keyfini yine en çok çocuklar çıkardı. Meteoroloji'nin verilerine göre, kar yağışının öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı iyiden iyiye etkili olmaya başladı. Megakentin Beylikdüzü, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKTI

Büyük sevinç yaşayan vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı. Çocuklar yağan ilk karla oynamaya başladı.

ARAÇLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara "Beylikdüzü" kelimesiyle birlikte karın düştüğü bugünün tarihini yazdı.

KAR YAĞIŞI ÖĞLE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 1 Şubat gecesi ve sabah saatlerinde Karadeniz üzerinden parça parça yağış kütlelerinin Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Çekmeköy, Arnavutköy başta olmak üzere birçok ilçede karla karışık yağmur ve kar bırakması tahmin ediliyor. Kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN 48 İLE UYARI

Öte yandan Meteoroloji 48 kent için yeniden uyarıda bulundu. İşte gün içinde yağış beklenen 48 il; Edirne, Düzce, Bartın, Balıkesir, Bursa, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Ankara, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Karaman, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Muş, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Yozgat.