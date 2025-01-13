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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

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İstanbul'da başlatılan 'ihale yolsuzluğu soruşturması' kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlığında jandarma tarafından gözaltına alındı. Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu'ndan art arda tepkiler geldi.

İstanbul'da bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat, Edremit'teki yazlığında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada; Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "Aziz İhsan Aktaşö liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık üç aylık süreçte elde olunan delillere göre;

1-) Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren (24) şüpheli hakkında Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Rüşvet Verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Mal Varlığı Değerlerini Aklamak Suçlarından,

2-) Aralarında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de yer aldığı belediye görevlisi (12) şüpheliyle ilgili olarak (Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından , Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerin tespiti) İhaleye Fesat Karıştırmak, Rüşvet Almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından (11) şüpheli hakkında (şüpheli Ahmet Özer silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğundan gözaltı işlemi icra edilmemiş olup bilahare sevki sağlanacaktır),

3-) Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplamda (10) şüpheli hakkında ; Suç örgütü üyeliği , İhaleye fesat karıştırma , Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından, Olmak üzere toplamda (47) şüpheli hakkında 13.01.2025 saat: 05.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararları verilmiş olup kararların icrasına yönelik işlemler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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AKPOLAT'IN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın evinde arama yapıldığı ifade ediliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediyenin etrafının polisler tarafından çevrildiğini aktarırken Akpolat'ın evinde yapılan aramanın devam ettiğini belirtti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

EDREMİT'TEKİ YAZLIĞINDA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan 46 kişiyle birlikte hakkında gözaltı kararı verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan yazlığında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

ÖZEL: BAŞKANIMIZI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞMAK ACİZLİKTİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Akpolat'ın gözaltına alınmasına sessiz kalmadı. Özel "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır.

Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir. Biz, belediye başkanımızın yanındayız ve bu kumpası da boşa düşürmek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

CHP'li belediye başkanı için verilen gözaltı kararına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da tepki gecikmedi. X hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu "İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden "operasyon" ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor.

Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ihale yolsuzluğu operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (60)

Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP millî güvenlik sorunudur

Yorum Beğen277
Yorum Beğenme307
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Haber YorumlarıXYZ:

Tum akp' liler bunu yillardir yapiyor, operasyon yaptiniz mi? Kafalarımizda artık akp=yolsuzluk kavramı yerlesti çoktan. Ayrica bu operasyonlar hic samimi ve inandirici degil vatandasin gozunde. Bunlar secilmisleri bertaraf etme operasyonu gibi geliyor...???

Yorum Beğen313
Yorum Beğenme255
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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

milletde bunu yedi dime ne hikmetse chp hdp belediyeleri akp çok temiz yitirsa erken seçim yapın kimse yemiyor bunları

Yorum Beğen203
Yorum Beğenme113
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Haber YorumlarıAydın AKDAĞ:

Yalannnnn yalan

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme194
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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Doymak bilmeyen, hak yiyen zavallılar. Odununuz bol olsun

Yorum Beğen208
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

İbb ile ilgisi var mı onu da araştırın

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme78
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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

en baştan söyleyeyim akape li belediyeler sütten çıkmış ak kaşık gibidir asla yolsuzluk yapmaz!!(parti gözetmeksizin kim yolsuzluk yaparsa en ağır ceza verilsin)

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme34
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

benim anlamadığım neden hep muhalif belediye başkanları tutuklanıyor, İstanbul seçimlerinde yeniden sayılan oyların, hep Binali Yıldırım lehine çıkması gibi bir durum bu.

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme56
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

acaba belediye başkanı başkanlığını yaptığı belediyeye kendi şirketinden usülsüzce ve pahalıya dezenkfektanmı sattı gözaltına alındı sabah sabah fırından yeni çıkmış taze taze sıcacık kayyum kokusu geliyor

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

mekanizma okadar kaçak veriyor ki calmamak mümkün değil

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme18
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