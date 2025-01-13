Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

İstanbul'da bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat, Edremit'teki yazlığında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada; Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "Aziz İhsan Aktaşö liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık üç aylık süreçte elde olunan delillere göre;

1-) Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren (24) şüpheli hakkında Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Rüşvet Verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Mal Varlığı Değerlerini Aklamak Suçlarından,

2-) Aralarında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de yer aldığı belediye görevlisi (12) şüpheliyle ilgili olarak (Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından , Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerin tespiti) İhaleye Fesat Karıştırmak, Rüşvet Almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından (11) şüpheli hakkında (şüpheli Ahmet Özer silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğundan gözaltı işlemi icra edilmemiş olup bilahare sevki sağlanacaktır),

3-) Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplamda (10) şüpheli hakkında ; Suç örgütü üyeliği , İhaleye fesat karıştırma , Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından, Olmak üzere toplamda (47) şüpheli hakkında 13.01.2025 saat: 05.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararları verilmiş olup kararların icrasına yönelik işlemler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Belediyesi önünde giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı, personel kimlik kartlarını göstererek içeriye giriyor

AKPOLAT'IN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın evinde arama yapıldığı ifade ediliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediyenin etrafının polisler tarafından çevrildiğini aktarırken Akpolat'ın evinde yapılan aramanın devam ettiğini belirtti.

EDREMİT'TEKİ YAZLIĞINDA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan 46 kişiyle birlikte hakkında gözaltı kararı verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan yazlığında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖZEL: BAŞKANIMIZI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞMAK ACİZLİKTİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Akpolat'ın gözaltına alınmasına sessiz kalmadı. Özel "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır.

Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir. Biz, belediye başkanımızın yanındayız ve bu kumpası da boşa düşürmek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

CHP'li belediye başkanı için verilen gözaltı kararına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da tepki gecikmedi. X hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu "İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden "operasyon" ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor.

Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz" ifadelerini kullandı.