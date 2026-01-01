Haberler

Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor
İstanbul tarihi bir güne uyandı. Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla, yeni yılın ilk sabah namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkının yanında olduğunu haykırmak için Galata Köprüsü'nde buluştu. On binlerce kişi Filistin için yürüyor.

2026'nın ilk gününde 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta. On binlerce kişi "Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" sloganıyla, sabah namazından sonra Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Ulaştırma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde kılınan sabah namazının ardından Sultanahmet Meydanı'nda toplanmaya başlayan on binlerce kişi, İstanbul'un dört bir yanından Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı. Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşle miting alanında son bulacak. Programda, ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Filistin'de devam eden saldırıları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekiliyor.

ON BİNLER TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA SOĞUKTA AYAKTA

Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü. Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı'nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

CADDE VE SOKAKLAR KAPATILDI

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü için hazırlıkların tamamlandığı, Galata Köprüsü ve güzergâha çıkan cadde ve sokakların yürüyüş süresince trafiğe kapatıldığı bildirildi. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, Galata Köprüsü'ne ulaşımın İstanbul'un birçok ilçesinden ring araçlarıyla sağlandığı belirtildi.

ATEŞKES İLAN EDİLMESİNDEN BU YANA CAN KAYBI 418'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 418'e, yaralı sayısı bin 152'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 269'a, yaralı sayısı 171 bin 232'ye ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...

