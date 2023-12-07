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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 700 Filistinliyi alıkoydu

7 Aralık 2023 19:14 Son Güncelleme: 19:16 Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarını arttırarak bugüne kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoydu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kelepçeli ve yarı çıplak halde olan Filistinlilerin askeri kamyonlara taşındığı görülüyor. Gazze Şeridi'nde ise saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.