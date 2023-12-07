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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 700 Filistinliyi alıkoydu

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarını arttırarak bugüne kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoydu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kelepçeli ve yarı çıplak halde olan Filistinlilerin askeri kamyonlara taşındığı görülüyor. Gazze Şeridi'nde ise saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

İsrail ordusunun işgalini genişlettiği Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 700 Filistinliyi alıkoyduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırılarını arttırdığı Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoydu.

KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor.

İsrail ordusunun alıkoyduğu Filistinlileri askeri kamyonun kasasına yarı çıplak halde koyarak taşıması dikkati çekiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

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