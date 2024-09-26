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İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

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ABD ve Fransa'nın ateşkes çağrısına olumsuz yanıt veren İsrail, Lübnan'a hava saldırılarını sürdürüyor. Başkent Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü.

Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen; aralarında altyapı, silah depolama tesisleri ve füze rampaları olmak üzere çok sayıda noktayı hedef alan İsrail savaş uçakları, Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Beyrut'taki saldırılarda Hizbullah kritik bir kayıp verdi.

ABD ve Fransa'nın Lübnan'da üç haftalık geçici ateşkes sağlanması girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut semalarında sonik patlamalara neden olan, ses duvarını aşan uçuşlar yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güneyde Ayta eş-Şab beldesinde savaş uçaklarının bombalaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, ülkenin güneyinde yer alan Kana beldesinde düzenlenen saldırılarda da Suriye vatandaşı bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İHA BİRİMİNİN BAŞINDAYDI

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik hava saldırısında üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldığını bildirdi. Komutanın Hizbullah'ın İHA biriminin başı olan Muhammed Surur olduğu, saldırılar sonucunda öldürüldüğü belirtildi.

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

NETANYAHU'DAN "SALDIRILARA DEVAM EDİN" TALİMATI

Öte yandan; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, hedeflerinin İsrail'in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan'a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti.

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (11)

Emir Güler:

HİZBULLAH, PITIR PITIR DÖKÜLÜYORLAR HİÇ Mİ EĞİTİM YAPMIYORSUNUZ VEYA HİÇMİ ÖNLEMLER ALMIYORSUNUZ KOYUN SÜRÜSÜ GİBİ takılıyor musunuz ORADA NEYİNİZE GÜVENDİNİZ KİMLERE GÜVENDİNİZ BU ZAMANA KADAR.

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VEFA:

Akıl, bilim, teknoloji İN; dua, yalvarma OUT!..

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Savas Ozturk:

Eline sağlık hocam devamını diliyoruz

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Ahmet:

Akıyor akıyor hehehheh. Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin!

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Mehmet Vatandaş:

Bu gidişle Ebabil kuşlarına ihtiyaç var

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Hamit Gündoğdu:

Hayırdır çağrı cihazları patlatılmasıyla gelen ölümler sonrası bizdeki kefen giyip hazırız diyenler kayboldu...nereye gittiniz uleynn...

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sibel özden:

İsrailli birinin ölecek hali yokya

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Bican Özdemir:

Hepsi zaten israilin adamlari maksatlari siz bize saldirdiniz bizde boyle saldiririz imaji vererekten amaçlatina ulasmak hizbullah israil beraberler

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Firat Tas:

Hamas şavaşı Filistin'e Hizbullah Lübnan'a taşıdı olan zavallı sivillere oldu sonuç ne hamas'tan ne Hizbullah tan nede İran'dan ses yok eser yok

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