Tarihi gün! İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı

Tarihi gün! İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
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Tarihi gün! İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni kapsamında, 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı silahlarını yaktı. DEM Parti, Casene Mağarası'nda gerçekleşen silah bırakma törenine ilişkin görüntülerin saat 11.45 ile 14.00 arası yayınlanacağını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreçte bugün kritik bir eşik aşılıyor. İlk PKK'lı grup silah bırakırken alanda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve bir helikopterin alan üzerinde uçtuğu görüldü.

CASENE MAĞARASI'NDA SEMBOLİK TÖREN

Süleymaniye il sınırları içindeki Casene Mağarası'nda gerçekleştirilen temsili silah bırakma töreninde alanda bir ateş yakıldığı ve silahların ateşe verildiği öğrenildi. 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı teröristin yer aldığı, sembolik olarak gerçekleştirilen silah bırakma töreninden ilk görüntüler kamuoyuna aktarılacak. İkinci 30 kişilik terörist grubu ise önümüzdeki günlerde silah bırakacak.

İlk PKK'lı grup silah bırakıyor

DEM PARTİ GÖRÜNTÜLER İÇİN SAAT VERDİ

Öte yandan silah törenine ilişkin DEM Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, '11 Temmuz'da yapılacak olan 'Barış ve Demokratik Toplum' grubun silahların imha edilmesi açıklamasına ilişkin olarak, açıklamanın görüntüleri saat 11.45 ile 14.00 arası yayınlanacaktır' denildi.

İlk PKK'lı grup silah bırakıyor

GAZETECİLER ALINMADI

Silah bırakma olayını düzenleyen terör örgütü KCK, 7 Temmuz günü yaptığı açıklamada, "güvenlik" nedeniyle silah bırakmanın yapılacağı tören alanına gazetecilerin alınmayacağı, törenin canlı yayınlanmayacağı duyurmuştu. Açıklamada, gazetecilerin silah bırakma törenini kurulacak ekranda takip edileceği bildirilmişti. KCK, gazetecilerin Süleymaniye'ye bağlı Dukan ilçesindeki bir otelin önünde 11 Temmuz günü toplanmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci otelin önüne gelerek, gelişmeleri takip etmeye başladı.

İlk PKK'lı grup silah bırakıyor

DEM PARTİ HEYETİ GELDİ

Son olarak, DEM Parti heyeti, Süleymaniye'de terör örgütü PKK'nin silah bırakacağı alana geldi. Aralarında Ahmet Türk, Sırrı Sakık gibi isimlerin de yer aldığı heyetten ilk görüntüler geldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (51)

Haber Yorumlarıademsakarr:

Bence adamların işine geldi tam bitmek üzereler deydi Adamların ekmeğine bal çaldık Gibi geliyor bana

Yorum Beğen364
Yorum Beğenme160
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Haber YorumlarıOkan Okan:

yazıklar olsun boyle boyun bukulmemlıydı oy neler yaptırdı bı ınsana

Yorum Beğen274
Yorum Beğenme177
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Haber YorumlarıBALTAZAR:

PKK BIRAKTI DİYELİM,YA DİĞERLERİ UZANTİLARI

Yorum Beğen270
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahsına Münasır:

Toplu bir füze atışları kökten çözüm

Yorum Beğen213
Yorum Beğenme92
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Güney:

HADİ HAYIRLISI BAKALIM...

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme44
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