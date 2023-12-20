Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener'in açıklamalarını kabul etmiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine, “Korkak’ kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aday olmaz. Elimizi taşına altına koymamız gerekiyorsa da koyarız. Bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi partinin genel başkanı ‘aday ol’ diye çağırmıştır. Bu genel başkanların, ‘haydi çık ortaya’ demesi ile yapılabilecek bir şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair, Sayın Akşener’in çok söylemleri olmuştur. ‘Biz noter değiliz, Altılı Masa karar verecek’ diye. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde, daha önce görüşüp, farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman ille de benim aday olmamı istiyorsa, o şeklide de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren bir insan değilim. Açıkçası gerçekten, korkaklıkla suçlanmak benim zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa, her şeye de aday oluruz. Önceliğimiz kesinlikle Ankara’dır” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine, "Korkak' kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşına altına koymamız gerekiyorsa da koyarız. Bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi partinin genel başkanı 'aday ol' diye çağırmıştır. Bu genel başkanların, 'haydi çık ortaya' demesi ile yapılabilecek bir şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair, Sayın Akşener'in çok söylemleri olmuştur. 'Biz noter değiliz, Altılı Masa karar verecek' diye. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde, daha önce görüşüp, farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman ille de benim aday olmamı istiyorsa, o şeklide de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren bir insan değilim. Açıkçası gerçekten, korkaklıkla suçlanmak benim zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa, her şeye de aday oluruz. Önceliğimiz kesinlikle Ankara'dır" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Tarihi Ulus Hali'nin açılış töreninden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mamak Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Murat Köse'nin, "Ankara'ya talibim, Yavaş'a fark atacağız" açıklamasının anımsatılması üzerine "Değerlendirmiyorum onun açıklamalarını, değerlendirmeye değer bulmuyorum" dedi.

"SORUMLUSU BEN DEĞİLİM."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kendisi ile ilgili açıklamalarının sorulmasına üzerine Yavaş, şunları söyledi:

"Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Her zaman açıkladım. Eğer Altılı Masa aday gösterirse, aday olacağımı söyledim. Daha bundan net bir şey söylenemez. Bunu kurgulamak, Altılı Masa'da bulunan liderlere aitti. Sorumlusu ben değilim."

"YÜZDE 60'A YAKIN OY ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Yavaş; Akşener'in, Ankara ve İstanbul'da kendi belediye başkan adaylarını çıkaracakları yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Aşağı yukarı 4 milyon 400 bin seçmenimiz var. Ben en az yüzde 60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Ben herkesin oyuna talibim. Taktir milletindir. Onun önüne kimse geçemez. Biz, beş yıldır yaptığımız hizmetlerle Ankara halkının önüne çıkacağız. Onlar da takdir edecekler. Başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Ancak şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim:

Ben 28 Mayıs'tan sonra; Sayın Akşener ile hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in bilgisiyle, birkaç defa konuştum. Konuştuğumuz konu, bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa, muhalefetin daha güçlü olacağı… Tabii bu arada İYİ Parti'nin daha nasıl güçlü olabileceği konusunda birçok senaryo ve fikir konuştuk kendileriyle. Ta ki 26 Ağustos'a kadar.

"ORTADA BİR OPERASYON VARSA, OPERASYONUN İÇİNDE BİZ YOKUZ"

Dün bahsedilen isimlerle ilgili konuşmak gerekirse… Hepsi kendileri ile görüşülerek yapılmıştır. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir başka partinin, hangisi olursa olsun; içine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun değildir. Ortada bir operasyon varsa, operasyonun içinde biz yokuz. Kim operasyon yapıyor ben bunu da anlamış değilim.

"SAVAŞ KELİMESİ DE ÇOK AĞIR KAÇMIŞTIR"

Bu bir yerel seçim. Savaş kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece.

"KAYBEDEN DE ANKARA OLUR"

Biz kendimizi 4 buçuk yıl boyunca, tek başına; CHP'nin belediye başkanı olarak görmedik. Her yerde 'Millet İttifakı'nın Belediye Başkanıyız' diye söyledik. Şimdi de böyle bir işbirliği olursa yine, sonuçta kazanan sadece CHP değil, öncelikle işbirliği yapan partiler olacak; eski adı Millet İttifakı; sonuçta kazanan Ankara olacak. Bunu unutmamak lazım. Kaybeden de Ankara olur.

40 ile birlikte gittik. Bu konuda uzun uzun sohbetlerimiz de oldu. Ben hala aynı yerdeyim. Bir işbirliği Ankara'da; hem CHP, hem de İYİ Parti ilçe başkanları tarafından yapılan toplantılarda Sayın Akşener'e duyurulmuştur. Bundan sonrası tabii ki kendi vereceği karardır. Biz her türlü karara saygı duyarız."

"İLLE DE BENİM ADAY OLMAMI İSTİYORSA, O ŞEKİLDE DE ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ"

Yavaş, "Bir kırgınlığınız var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben o konulara girmek istemiyorum ama korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşına altına koymamız gerekiyorsa da koyarız. Bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi partinin genel başkanı 'aday ol' diye çağırmıştır. Bu genel başkanların, 'haydi çık ortaya' demesi ile yapılabilecek bir şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair, Sayın Akşener'in çok söylemleri olmuştur. 'Biz noter değiliz, Altılı Masa karar verecek' diye. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde, daha önce görüşüp, farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman ille de benim aday olmamı istiyorsa, o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren bir insan değilim. Açıkçası gerçekten, korkaklıkla suçlanmak benim zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa, her şeye de aday oluruz. Önceliğimiz kesinlikle Ankara'dır. Ankara'da projelerimizi devam ettirmek… Buna da Ankara halkı karar verecek. Bir başkasının söylemesiyle, bunu Akşener'i kastederek söylemiyorum. Ne rakip adayın söylemesi ile… Önüne geçecek durum yoktur. Ankara halkının terazisine kendimizi çıkarıyoruz."