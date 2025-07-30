Harmancık'ta Yangın Tekrar Alevlendi
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da çıkan yangın, kontrol altına alındıktan 5 gün sonra yeniden alevlendi. Maden ocakları çevresinde dumanlar yükselirken, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
HARMANCIK'TAN YENİDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, 26 Temmuz'da çıkan ve 5'inci gününde kontrol sağlanıp, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede alevler yeniden canlandı. Meyran mevkisindeki maden ocaklarının çevresinden dumanlar yükselirken, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel