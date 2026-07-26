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Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü

Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
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Edirne'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Korucuköy göletine elektrik verildiği iddia edildi. Suya elektrik verilmesi sonucunda göletteki balıklar öldü.

Edirne'de bir gölete elektrik verilmesi sonucu yüzlerce balık öldü.

GÖLETE ELEKTRİK VERDİLER

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Edirne merkez ilçe sınırları içinde kalan Korucuköy göletine elektrik verdi. Suya elektrik verilmesi üzerine göletteki balıklar öldü. Olayı görüntüleyen vatandaşlar, gölet yüzeyine vuran çok sayıda ölü balığı kayıt altına alırken, yaşananlara da sert tepki gösterdi.

"BUNU YAPAN..."

Videoyu çeken vatandaşlardan biri, "Bunu yapan şerefsizler her kimseniz, Yüce Rabbimin gazabı üzerinize olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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