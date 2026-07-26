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Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısı 3.000'i aştı. Sağlık yetkilileri tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, ülkede teyitli Ebola vaka sayısının 3.075'e yükseldiği, bu kişilerin 1.354'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Domokratik Kongo'da Ebola virüsü salgınında durdurulamayan bir artış söz konusu. Ülkenin kırıldığı salgında vaka sayısı 3 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 354'e yükseldi.

VAKA SAYISI 3 BİNİ, ÖLÜM SAYISI BİN 300'Ü AŞTI

Sağlık yetkilileri tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, ülkede teyitli Ebola vaka sayısının 3.075'e yükseldiği, bu kişilerin 1.354'unun hayatını kaybettiği bildirildi. An itibarıyla 755 hastanın izolasyonda tutulduğu ya da hastanede tedavi gördüğü, toplam 556 hastanın ise iyileştiği açıklandı.

Salgın, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo olmak üzere beş eyalette etkisini sürdürüyor.

BAŞBAKANDAN 'TEDAVİ' AÇIKLAMASI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Judith Suminwa Tuluka cuma günü yaptığı açıklamada, araştırmacıların Ebola virüsünün Bundibugyo türüne karşı bir tedavi ve aşı geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Tuluka, aşı ve tedavinin "iki ila dört ay içinde" kullanıma sunulabileceğine dair umudunu dile getirdi. Hükümetin araştırma için finansman sağladığını belirten başbakan, geliştirme aşaması veya onay sürecine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

ONAYLANMIŞ TEDAVİ YOK

An itibarıyla Ebola virüsünün Bundibugyo türüne karşı onaylanmış bir aşı veya özel olarak ruhsatlandırılmış bir tedavi bulunmuyor. Birkaç deneysel aşı ve tedavi yöntemi ise klinik değerlendirme sürecinden geçiyor.

Öte yandan Oxford Üniversitesi cuma günü yaptığı açıklamada, salgına neden olan virüsün Bundibugyo türüne karşı geliştirilen aşının insanlar üzerindeki ilk klinik denemesi kapsamında ilk gönüllünün aşılandığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
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