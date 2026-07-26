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Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyon planını şimdilik ertelediği öne sürüldü. İddiaya göre kararda, ABD ordusunun önleyici füze stoklarının kritik seviyeye düşebileceği yönündeki uyarı etkili oldu. Washington yönetiminde ayrıca son saldırıların İran'ı müzakereye zorlamak yerine dış tehditlere karşı daha da kenetlediği değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.

ABD ile İran arasında iki hafta boyunca süren karşılıklı saldırıların ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. The New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik kapsamlı bir askerî operasyonu şimdilik erteleme kararı aldığını öne sürdü.

KRİTİK KARARIN ARDINDA FÜZE UYARISI İDDİASI

NYT'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Trump, cuma günü İran'a yönelik saldırıların şiddetlendirileceğinin sinyalini verdi. Ancak üst düzey kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmelerin ardından kapsamlı operasyonu şimdilik erteleme kararı aldı.

Haberde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in, İran'a karşı yeniden geniş çaplı bir operasyon başlatılması halinde ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) elindeki önleyici füze stoklarının kritik seviyeye düşebileceği uyarısında bulunduğu ve bu değerlendirmenin Trump'ın kararında etkili olduğu ileri sürüldü.

"SALDIRILAR İRAN'I BİRLEŞTİRDİ" DEĞERLENDİRMESİ

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir ABD'li yetkili ise Washington yönetiminde, askerî operasyonların İran'ı müzakere masasına zorlayacağı yönünde şüpheler bulunduğunu belirtti. Yetkili, son dönemde düzenlenen saldırıların İran'da dış tehditlere karşı birlik ve dayanışmayı artırdığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

SALDIRILARA GEÇİCİ ARA VERİLMİŞTİ

ABD ordusu, Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik 13 gece üst üste sürdürdüğü saldırılara dün gece ara vermişti. Öte yandan ABD'nin geniş çaplı operasyonlara yeniden başlamaya yönelik hazırlıklarını sürdürdüğü, ancak Trump'ın bu konuda henüz kesin karar vermediği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMülayim:

Trump reis e selam duruyor...emrindeyim reis diyor yaniXXD

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Mesela yani mi?

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Haber Yorumlarıhakhukuh:

çeşni başı yine göründü

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Haber YorumlarıPc Copat:

Yapay zekaya dahi arattım hem Türkçe hemde ingilizce arkadaş böyle bir haber yok siz bildiğiniz kompozisyon yapıyorsunuz ahahhahahahaha

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Haber YorumlarıDenizci Kaptan:

ABD'de eyaletlerin ayrı devlet olması pek yakındır. ABD çok yakında dağılacak.

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