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Türkiye'nin mobilya devi resmen satıldı! Üçüncü kez el değiştirmiş oldu

Türkiye'nin mobilya devi resmen satıldı! Üçüncü kez el değiştirmiş oldu
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Mobilya markası Vivense'in el değiştirme süreci Rekabet Kurumu'nun onayıyla tamamlandı. Şirketin hisseleri Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'ye devredilirken, 2013 yılında kurulan Vivense bu devirle birlikte üçüncü kez el değiştirmiş oldu. Türkiye'de 87 mağazası bulunan şirket, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da da faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından Vivense'in el değiştirme süreci resmen tamamlandı. Rekabet Kurumu'nun onayıyla şirketin hisseleri Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'ye devredilirken, 2020 yılında şirkete 130 milyon dolarlık yatırım yapan Actera da hisselerini devretmiş oldu.

REKABET KURUMU ONAY VERDİ

Rekabet Kurumu'nun onayıyla birlikte Vivense'in hisselerinin Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'ye devri resmiyet kazandı. Böylece şirkette önemli bir ortaklık değişimi gerçekleşirken, Actera da hisselerinden çıktı.

ÜÇÜNCÜ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Kemal Erol tarafından 2013 yılında kurulan Vivense, bu devirle birlikte üçüncü kez el değiştirmiş oldu. Şirket ilk ortaklık değişimini ise 2020 yılında yaşamıştı.

87 MAĞAZASI BULUNUYOR

Türkiye genelinde 87 mağazayla faaliyet gösteren Vivense, yurt dışında ise Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da hizmet vermeye devam ediyor. Şirket, hem yurt içindeki mağaza ağı hem de yurt dışındaki operasyonlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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