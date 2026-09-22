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Trump, BM kürsüsünden söyledi: İran'la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız

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Trump, BM kürsüsünden söyledi: İran'la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız Haber Videosunu İzle
Trump, BM kürsüsünden söyledi: İran'la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen 81. BM Genel Kurulu'ndaki konuşması başladı. İran savaşıyla ilgili konuşan Trump, "Petrol fiyatları savaş öncesine döner. İran ile bir anlaşma yapacak mıyız bu merak konusu. Yoksa İran'ı yok mu edeceğim? Bence ara seçimlerden sonra hemen bir anlaşma yapacağız. Onlar seçimlerdeki performansımı görmek istiyor. Ancak ben daha 2 buçuk yıl daha kalacağım." dedi. Öte yandan; ABD’deki Kongre ara seçimlerinin 3 Kasım'da yapılacak.

  • ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.
  • Trump, İran ile ara seçimlerden sonra bir anlaşma yapılacağını söyledi.
  • Trump, ABD'de suç oranının yüzde 80 düştüğünü ve ülke tarihinin en büyük vergi indiriminin yapıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ne geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump daha sonra konuşmasını yapacağı genel kurul salonuna geçti. Kürsüye çıkan Trump'ın konuşması başladı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ABD geçmişe kıyasla açık ara çok daha önde. ABD ilerliyor, geleceğimiz parlak. Yoksulluk seviyesi tüm zamanların en düşük seviyesinde. Amerikalılar tarihin en iyi seviyesine yükseldi. Artık ABD'de iş yapmak çok daha kolay.

TRUMP: DÜNYA, ABD'NİN GÜCÜ KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Ülke tarihinin en büyük vergi indirimini sağladık. Borsamız tüm zamanların rekorlarını kırıyor ve bu sadece son 12 ayda gerçekleşti. Biz göreve gelmeden önce ABD neredeyse ölmüştü. ABD'de suç oranı yüzde 80 düştü. Ben gelmeden önce başkent Washington DC'de suçlular geziyordu. Bütün dünya ABD'nin gücü karşısında şaşkınlığa uğradı. İç sorunları çözüyoruz, dünya sahnesindeki sorunları da çözüyoruz.

Bu dünyayı daha iyi daha güvenli, çocuklarımız için daha iyi bir yer haline getirmek için zor bir sürecimiz var. Ben sorunların daha fazla sürmesini istemiyorum ama süreç giderek zorlaşıyor. Ancak başka başkanlar konuşurken ben harekete geçtim. Ben barışı getirdim.

51 yıldır fanatik İran rejimi kan dökerek siyaseti sürdürdü. Onlarla işbirliği yapmak ve teröre verdikleri desteği durdurmak istedim ancak onlar buna izin vermedi.

"İRAN'LA BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

ABD'de 11 Eylül'ün 25'inci yılını andık. 2 hafta sonra da 2 Ekim saldırısının yıldönümü. İran buradaki birçok sivili ve çocuğu öldürdü. Aynı rejim kendi halkını protesto yaptıkları için öldürdü. Herkes bunu görmezden geldi.

Petrol fiyatları savaş öncesine döner. İran ile bir anlaşma yapacak mıyız bu merak konusu. Yoksa İran'ı yok mu edeceğim? Bence ara seçimlerden sonra hemen bir anlaşma yapacağız. Onlar seçimlerdeki performansımı görmek istiyor. Ancak ben daha 2 buçuk yıl daha kalacağım."

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

SANKİ BİZİM KADERİMİZ TRUMP ELİNDE GİBİ BAŞLIK OLMUŞ

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Haber Yorumlarıbilal bozkurt:

Bizde de yoksulluk en üst sevyede

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