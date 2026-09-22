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Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken soru

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Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken soru
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen okul saldırısının ardından hastanede yaralı öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir yaralı yakını, 15 yaşındaki bir çocuğun tüfeğe nasıl eriştiğini sorarken, Bakan Çiftçi, ise ailelerin sorumluluğuna dikkat çekerek "Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaralı öğrencileri ziyaret etti.

"15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEĞE NASIL ERİŞTİ?" SORUSU

Ziyaret sırasında bakanlar ile konuşan bir yaralı yakını, "Aileler dikkat etmeli. Kocaman tüfek nasıl 15 yaşında bir çocuğun elinde olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani" diyerek olaya dair tepkisini dile getirdi.

"AİLE SAKLAYACAK, TÜFEĞİ ORADA TUTMAYACAK"

Bakan Çiftçi ise ailelerin sorumluluğuna dikkat çekerek, "Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak" şeklinde cevap verdi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyusuf erdin:

Yazıklar olsun

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Haber Yorumlarıermisadam1983:

duvarda gösterişten ziyade evde hiç olmaması lazım sayın bakanım

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