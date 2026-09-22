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BM Genel Kurulu'nda duygu fırtınası: Erdoğan okudu, Binali Yıldırım gözyaşlarına boğuldu

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BM Genel Kurulu'nda duygu fırtınası: Erdoğan okudu, Binali Yıldırım gözyaşlarına boğuldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Erdoğan'ın Sezai Karakoç'a ait dizeleri okuduğu esnada, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonunda dünya siyasetine damga vuran anların yanı sıra son derece duygusal bir tablo da yaşandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüden tüm dünyaya hitap ederken Sezai Karakoç’un unutulmaz dizelerini okuması, salondaki Türk heyetinde duygu fırtınası kopardı. 

Usta şairin "Onlar Sanıyorlar Ki" şiirini gür bir sesle seslendiren Erdoğan’ı dinleyen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamadı.

KAMERALAR O ANLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak..." vurgusuyla yükselen şiirsel hitabeti, salonda derin bir sessizlik yarattı. 

Konuşmayı yerinden takip eden Binali Yıldırım’ın, Karakoç'un dizeleri karşısında yaşadığı yoğun duygu dalgası kameralara yansıdı. 

Ağladığı fark edilen ve mendiliyle gözyaşlarını silmeye çalışan Yıldırım'ın o anları, BM zirvesinin en insani ve unutulmaz karelerinden biri olarak kayıtlara geçti

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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