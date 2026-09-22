20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu

20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi öncesinde yapılan 20 bin simülasyonda A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynayacağı tahmin edildi. Çalışmada Türkiye'nin muhtemel play-off rakipleri Polonya, Macaristan, İskoçya ve Kosova olarak gösterildi.
- UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Türkiye, grup aşamasında Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.
- 20 bin simülasyona göre A Milli Takım'ın Hırvatistan, Yunanistan ve Sırbistan ile birlikte A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacağı öngörüldü.
- Simülasyonlarda A Ligi çeyrek finalistleri İspanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Norveç, Almanya ve Belçika olarak belirlendi.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 24 Eylül Perşembe günü başlayacak. A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye, grup aşamasında Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.
20 BİN SİMÜLASYON YAPILDI
Football Meets Data tarafından hazırlanan raporda, turnuvadaki takımların olası performansları 20 bin kez simüle edildi. Çalışmada A Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi beklenen takımların yanı sıra ligler arasındaki yükselme ve düşme ihtimalleri de değerlendirildi.
TÜRKİYE İÇİN PLAY-OFF TAHMİNİ
Simülasyon sonuçlarına göre A Milli Takım'ın Hırvatistan, Yunanistan ve Sırbistan ile birlikte A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynayacağı öngörüldü. Milli takımın play-off'taki muhtemel rakiplerinin ise Polonya, Macaristan, İskoçya ve Kosova arasından çıkabileceği belirtildi.
ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Yapılan 20 bin simülasyonda A Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi beklenen takımlar İspanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Norveç, Almanya ve Belçika olarak sıralandı. Ayrıca İsviçre, Ukrayna, Avusturya ve İsveç'in A Ligi'ne; Slovakya, Arnavutluk, İzlanda ve Karadağ'ın ise B Ligi'ne yükseleceği öngörüldü.