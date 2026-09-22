Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde izinsiz define arayan 1'i kadın 6 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Derinöz köyü Köseler Mahallesi'ndeki ceviz bahçesindeki kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde izinsiz define arayan 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
İHBAR GELDİ, EMNYET HAREKETE GEÇTİ
Derinöz köyü Köseler Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
1'İ KADIN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1'i kadın 6 şüpheli, izinsiz kazı yaparak define aradıkları sırada suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olay yerinde bulunan ve kazıda kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu.
Kaynak: AA