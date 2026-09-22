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Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

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Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde izinsiz define arayan 1'i kadın 6 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Derinöz köyü Köseler Mahallesi'ndeki ceviz bahçesindeki kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde izinsiz define arayan 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHBAR GELDİ, EMNYET HAREKETE GEÇTİ

Derinöz köyü Köseler Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

1'İ KADIN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1'i kadın 6 şüpheli, izinsiz kazı yaparak define aradıkları sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olay yerinde bulunan ve kazıda kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu.

Kaynak: AA
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