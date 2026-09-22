Hastalardan IBAN'a para istediği öne sürüldü! Karasu'da dahiliye doktoru görevden uzaklaştırıldı

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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan bir dahiliye doktoru, bazı hastalardan sağlık hizmeti karşılığında IBAN üzerinden para talep ettiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan inceleme sonucu görevden uzaklaştırıldı.

ŞİKAYETLER İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ULAŞTI

Karasu Devlet Hastanesinde görev yapan dahiliye doktoru S.A. hakkında, bazı hastalardan sağlık hizmeti karşılığında IBAN üzerinden para talep edildiği yönünde şikayetler yapıldı. Şikayetlerin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmasının ardından doktor hakkında inceleme başlatıldı.

İDARİ İNCELEME TAMAMLANINCA NETLEŞECEK

İnceleme sürecinin ardından doktor S.A. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Doktor hakkındaki para talebi iddialarına ilişkin nihai değerlendirme, yürütülen idari incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı