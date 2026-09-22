Hastalardan IBAN'a para istediği öne sürüldü! Karasu'da dahiliye doktoru görevden uzaklaştırıldı

Hastalardan IBAN'a para istediği öne sürüldü! Karasu'da dahiliye doktoru görevden uzaklaştırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli dahiliye doktorunun, bazı hastalardan sağlık hizmeti karşılığında IBAN üzerinden para istediği öne sürüldü. Şikayetlerin İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmasının ardından başlatılan inceleme sonucunda doktor görevden uzaklaştırıldı. İddialara ilişkin nihai değerlendirme, idari inceleme tamamlandığında yapılacak.
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan bir dahiliye doktoru, bazı hastalardan sağlık hizmeti karşılığında IBAN üzerinden para talep ettiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan inceleme sonucu görevden uzaklaştırıldı.
ŞİKAYETLER İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ULAŞTI
Karasu Devlet Hastanesinde görev yapan dahiliye doktoru S.A. hakkında, bazı hastalardan sağlık hizmeti karşılığında IBAN üzerinden para talep edildiği yönünde şikayetler yapıldı. Şikayetlerin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmasının ardından doktor hakkında inceleme başlatıldı.
İDARİ İNCELEME TAMAMLANINCA NETLEŞECEK
İnceleme sürecinin ardından doktor S.A. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Doktor hakkındaki para talebi iddialarına ilişkin nihai değerlendirme, yürütülen idari incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.