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Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı

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Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
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Trendyol 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Boluspor'da, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Farrar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Geride bıraktığımız günlerde Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Özhan Pulat, 1. Lig ekibi Vanspor FK'da ise Murat Yıldırım ile yollar ayrılmıştı.

  • Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, teknik direktör Daniel Farrar ile yollarını ayırdı.
  • Boluspor, ligde oynadığı 8 maçta 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puanla son sırada yer aldı.
  • Türkiye'de son 3 günde Eyüpspor'da Özhan Pulat ve Vanspor FK'da Murat Yıldırım'ın ardından üçüncü teknik adam ayrılığı yaşandı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, sezona kötü bir başlangıç yaptı. 

BOLUSPOR'DA FARRAR İLE YOLLAR AYRILDI

Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bolu ekibi, topladığı 1 puanla son sırada yer aldı. Boluspor, son olarak ligin 8'inci haftasında deplasmanda Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi ile teknik direktör Daniel Farrar arasında görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmenin ardından taraflar, yolların ayrılması konusunda anlaşmaya vardı. Böylece ABD'li teknik direktör Farrar'ın Boluspor macerası sona erdi.

40 YIL SONRA YABANCI TEKNİK ADAM

Boluspor, yaklaşık 40 yıl aranın ardından takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmişti. ABD'li Daniel Farrar'ın göreve başlamasıyla kırmızı-beyazlı ekip, uzun yıllar sonra ilk kez yabancı bir teknik adamla çalışmaya başladı. Farrar yönetiminde lige istediği başlangıcı yapamayan Boluspor, 8 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetimin, teknik direktörlük görevi için yeni bir isimle anlaşması bekleniyor.

3 GÜNDE ÜÇÜNCÜ AYRILIK

Böylelikle Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı yaşanmış oldu. Geride bıraktığımız günlerde Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Özhan Pulat, 1. Lig ekibi Vanspor FK'da ise Murat Yıldırım ile yollar ayrılmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

ABD. de futbolmu varki. teknik direktör çıkmış.

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