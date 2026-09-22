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Emin Olcay, Kozinoğlu soruşturmasında bilgi sahibi olarak ifade verdi

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Emin Olcay, Kozinoğlu soruşturmasında bilgi sahibi olarak ifade verdi
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümü soruşturmasında oyuncu Emin Olcay, Silivri Adliyesi’nde 'bilgi sahibi' olarak ifade verdi. Olcay, kaybedilen yiğitlerin neden vefat ettiğini anlamak için savcılara çok iş düştüğünü söyledi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Adliyesi'ne 'bilgi sahibi' sıfatı ile ifade veren sinema ve tiyatro oyuncusu Emin Olcay, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için savcılarımıza çok iş düşüyor" dedi.

Silivri Cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinde 'Ömer Baba' rolü ile tanınan Emin Olcay, Silivri Adliyesi'nde 'bilgi sahibi' sıfatı ile ifade verdi. Adliyede verdiği ifadenin ardından konuşan Emin Olcay, "Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Şu cümleyi önemsediğim bir cümle olarak söyleyebilirim. Kaybettiğimiz yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için savcılarımıza çok iş düşüyor. Sizlerin de öyle. Yağmurda çamurda, karda görev yapıyorsunuz, işleriniz zor. Allah hepinize yardım etsin. İnşallah bu işlerin sonucu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz. Açıklamalarım dışında bir şey söyleyemiyorum. O konuda bir şey söyleyemem. Gıybette bulunmak istemem. Günaha girmek istemem. Zaten çok az sürdü. Paylaşabileceğim bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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