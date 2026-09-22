Demet Şener Türkiye'de bulamadığı çanta için Almanya'ya uçtu

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Manken Demet Şener, uzun süredir almak istediği lüks çantayı Türkiye'de bulamayınca rotasını Almanya'ya çevirdi. Dünyaca ünlü markanın aradığı modelini Almanya'daki mağazada bulan Şener, alışverişini tamamlayıp fazla vakit kaybetmeden İstanbul'a döndü.

BİR YIL BOYUNCA BEKLEDİ

Şener'in Almanya yolculuğunun nedeni, lüks çanta tutkunlarının yakından takip ettiği Hermès'in Mini Kelly modeli oldu. Şener, Türkiye'de bulamadığı çanta için daha önce sıraya yazıldı.

Yaklaşık bir yıl bekleyen Şener'e aradığı modelin geldiği yönünde haber ulaşınca soluğu Almanya'da aldı.

ÇANTAYI ALDI, İSTANBUL'A DÖNDÜ

Almanya'daki mağazaya giderek çantasını alan Şener, alışverişin ardından İstanbul'a dönüş yaptı.

Şener, Almanya'da yaşayan ağabeylerinin bulunduğunu ve bu nedenle yolculuğunda konaklama konusunda da sorun yaşamadığını belirtti. Almanya'da yalnızca bir gece kaldığını söyleyen Şener, çantanın kendisine ulaşmasıyla beklemeden Türkiye'ye döndüğünü ifade etti.

"GEÇEN HAFTA ÇANTA GELDİ"

Şener, yaptığı açıklamada çanta için bir yıl önce sıraya girdiklerini belirterek, "Bir sene önce yazılmıştık sıraya. Geçen hafta geldi çanta. Ben de almaya gittim" dedi.

Şener'in kısa Almanya seyahati ve uzun süredir beklediği çantaya ulaşmak için yaptığı yolculuk, magazin gündeminde dikkat çekti.