Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. İki ilçede okullar tatil edilirken, özellikle Kumluca ilçesinde etkili olan selde araçlar üst üste çıktı, evleri, iş yerlerini ve seraları su bastı. Felaketin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Özellikle Kumluca'da ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü.

KABUS GİBİ BİR SABAHA UYANDILAR

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu. İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Antalya'nın iki ilçesinde yaşanan selde hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İşte o kareler;