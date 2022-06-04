Fırat Çakıroğlu'nun ölümünde bir sanık daha yargılanıyor - Haberler

İZMİR'de Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun (24) bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili açılan davada C.B.'nin (32) da yargılandığı ortaya çıktı. 'Kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuksuz yargılanan C.B.'nin Çakıroğlu'nun öldürüldüğü sırada kafeteryada bulunduğu ve diğer tutuklu sanık Nurullah Semo'yu cesaretlendirip, olayı kolaylaştırdığı ileri sürüldü.

Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açılan davada Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozularak 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Çakıroğlu ailesinin avukatlarından Hakan Doğru, sanığın hak ettiği cezayı alacağına inandıklarını söyledi. Doğru, "Yüce Türk adaletine hep güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz. Süreç ağır ilerlese dahi nihayetinde adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu davası, Ülkücüler için bir onur meselesidir. Tüm yargı süreçleri bitene kadar süreci Ülkücü Hareket olarak güçlü bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz" dedi.