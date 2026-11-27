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Amedspor'da milli ara sonrasında yaşanan Mbaye Diagne krizinde ayrılık kararı çıkmıştı. Yönetim ve teknik heyetle yaşadığı sorunların ardından kulüple yollarını ayıran 35 yaşındaki Senegalli golcünün Diyarbakır'a veda ederken çekilen görüntüleri dikkat çekti.

İDMANLARA KATILMAMIŞTI

Milli ara sonrası 12 Kasım'da izni sona ermesine rağmen antrenmanlara katılmayan Mbaye Diagne, yapılan ihtara rağmen 19 Kasım'da da Diyarbakır'a dönmemişti. Yaptığı açıklamalarla yönetim ve teknik heyeti hedef alan deneyimli futbolcu, daha sonra kente gelerek Amedspor yönetimiyle görüşmüştü.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDILAR

Amedspor, yapılan görüşmelerin ardından Senegalli golcüyle yollarını ayırdığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne!"

AHMET KAYA TÜRKÜSÜYLE DİYARBAKIR'A VEDA ETTİ

Amedspor'daki kariyeri sona eren Mbaye Diagne, Diyarbakır'dan ayrılırken Ahmet Kaya'nın "Diyarbakır Türküsü" adlı eserini dinledi. Senegalli futbolcunun şehre bu türküyle veda ettiği anlara ilişkin video, kısa sürede büyük etkileşim aldı.

45 MAÇTA 31 GOL ATTI

Amedspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren 35 yaşındaki Mbaye Diagne, Diyarbakır temsilcisinin formasını toplam 45 karşılaşmada giydi. Deneyimli golcü, bu mücadelelerde 31 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.