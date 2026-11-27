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Süper Lig'de pazartesi akşamı Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Stuttgart karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Nijeryalı golcünün derbiye yetişmesi için yoğun bir rehabilitasyon ve hazırlık programı uygulanıyor.

DERBİ KADROSUNDA YER ALMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'da sağlık ve teknik heyetin yakından takip ettiği Victor Osimhen'in sahalara dönüş sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Yıldız futbolcunun herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alması bekleniyor.

ANTRENMANLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Nijeryalı golcünün karşılaşma gününe kadar takımla birlikte antrenmanlara katılıp katılmayacağı, derbideki durumunu belirleyecek. Osimhen'in takımla çalışmalara katılması ve kendisini iyi hissetmesi halinde forma giymesi bekleniyor.

İKİNCİ YARIDA SAHAYA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın yıldız golcüsünün Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlaması yerine karşılaşmanın ikinci yarısında süre alması bekleniyor. Osimhen'in derbide forma giyip giymeyeceği, maç gününe kadar göstereceği gelişime bağlı olacak.

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