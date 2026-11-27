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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı aile apartmanında yaşanan üç çocuk ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Jandarmanın yıllar sonra yeniden açtığı soruşturmada, kendi çocuğu dahil üç çocuğu öldürdüğü belirlenen anne A.A. ile olayların örtbas edilmesine karıştıkları belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.

21 YILLIK CİNAYET DOSYASI YENİDEN AÇILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul cinayetlere yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında 16 Mart 2005'te Kağıthane'de kaybolan ve 22 Mart'ta aile apartmanının boşluğunda cansız bedeni bulunan 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un ölümüne ilişkin soruşturmayı yeniden açtı.

KATİL ZANLISI ÖZ ANNESİ ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda küçük Yusuf'un annesi A.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, aynı ailede bir yıl önce yaşanan iki çocuk ölümünü de incelemeye aldı.

ELTİSİNİN VE AMCASININ ÇOCUĞUNU DA ÖLDÜRMÜŞ

Soruşturma kapsamında A.A.'nın 2004 yılında önce eltisinin, ardından amcasının çocuğunu öldürdüğü tespit edildi. Kadının bir yıl sonra da kendi çocuğunu öldürdüğü belirlendi.

AİLE FERTLERİ CİNAYETLERİ ÖRTBAS ETMİŞ

Jandarmanın yürüttüğü çalışmalarda üç çocuğun ölümünün bazı aile fertleri tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul ve Bitlis'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İKİ İLDE 7 GÖZALTI

Anne A.A. ve bir akrabası İstanbul'da gözaltına alınırken cinayetlerin örtbas edilmesine karıştıkları belirlenen diğer 5 şüpheli Bitlis'te yakalanarak İstanbul'a getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı