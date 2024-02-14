Erzincan'da Toprak Kayması: Kayıp İşçiler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ERZİNCAN'da dün yaşanan toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiye arama çalışmaları devam ediyor. 827 kişinin katıldığı arama çalışmaları gece boyu devam etti. Şu ana kadar bulunanın olmadığı maden ocağına aileler de gelmeye başladı. Kayıp işçilerden biri olduğu iddia edilen Uğur Yıldız'ın kayınvalidesi gözyaşları arasında kurtarma çalışmalarını izledi.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöplerde maden sahasında dün saat 14.28'de Eski Değirmen mevkiinde heyelan yaşandı. Maden ocağı sahasındaki 200 metre yüksekliğindeki biriktirilmiş toprak kaydı. 10 milyon metreküp olduğu hesaplanan kütlenin yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği tespit edildi. Koca bir dağın çöktüğü olayda toprak altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

827 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR

Bölgede Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri ile ile birlikte birçok gönüllü yardım kuruluşu kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel, toprak kayması olan alanda görev yapıyor. 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle çalışmalar devam ediyor.

Dün akşam eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve İçleri Bakanı Ali Yerlika bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Yıldrım ve Yerlikaya, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve toprak altında kalanlara kısa sürede ulaşmak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Öte yandan arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerde verdikleri molalarda yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Sabahın erken saatlerinde ise toprak altında kaldıkları iddia edilen kişilerin aileleride madene gelmeye başladı. O işçilerden biri olan Uğur Yıldız'ın kayınvalidesi gözyaşları içerisinde damadının kurtarılmasını bekliyor. İsmini vermek isteyen Yıldız'ın kayınvalidesi, 1,5 senedir kızımla evliydi. Evdeydim yakınlarımız toprak kayması olduğunu söyledi. Aradık ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Yardımcı olun kurtarın. 8 senedir burada çalışıyor diye konuştu.

Hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışması için alan ışıklandırıldı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ekiplerin aramalarını sürdürdüğü İliç'te bugün yağmur yağışı ve hava sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor.