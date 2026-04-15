Şanlıurfa'daki okul saldırısı Sakarya ve çevre illerde protesto edildi

Sakarya, Düzce, Kocaeli, Karabük, ve Zonguldak'ta eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısını protesto etti.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen grup, sloganlar attı.

Grup adına açıklamayı okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen, eğitimciye şiddetin, bireysel suç olmaktan çıkarak, eğitim, aile ve toplum politikalarının kökten sorgulanmasını gerektiren iş güvenliği sorununa dönüştüğünü üzülerek gördüklerini söyledi.

Mengen, "Şiddetin mağduru sadece muhatapları değildir. Eğitim çalışanlarımızın tümünün yanında, öğrencilerimiz, velilerimiz, okullarımız, başarıya olan inancımız, huzurumuz hatta geleceğimizdir. Bu nedenle şiddete karşı çıkmak, önlemek toplumsal görev ve vazifedir." ifadelerini kullandı.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda toplanan eğitim sendikaları üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısına tepki gösterdi.

Burada sendikaların il temsilcileri tarafından ortak basın açıklamasının okunmasının ardından katılımcılar, sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından dağıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısını protesto etmek için Sabri Yalım Parkı'nda bir araya gelen eğitim sendikaları üyeleri, Yürüyüş Yolu üzerinden Valiliğe yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Sekreteri Halil İbrahim Alkan, yaşanan olayın münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Eğitimciye karşı işlenen suçların en sert şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirten Alkan, "Eğitimciler her türlü şiddet ve saldırılar karşısında savunmasız, korumasız bırakılmamalı, yaptıkları işin onur, önem ve ağırlığına uygun hayat, çalışma ve güvenlik şartları sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Diğer sendika temsilcilerinin de açıklama yapmasının ardından gruptakiler dağıldı.

Karabük

Karabük'te eğitim sendikası üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısını kınadı.

Kemal Güneş Caddesi'nde basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Zeki Öz, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının, yalnızca güvenlik boyutuyla değil, sosyal, psikolojik, eğitsel ve değerler yönleriyle de ele alınması gerektiğini söyledi.

Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirten Öz, şunları kaydetti:

"Okul aile işbirliği, okul güvenliği ekseninde yeniden ele alınmalı. Riskli durumların erken tespiti ve önlenmesine yönelik mekanizmalar, daha işlevsel hale getirilmeli. Öğretmene saygıyı yeniden tesis etmek için hem milli manevi değerlerimizden, köklü geleneklerimizden hem de dünyadaki örnek uygulamalardan faydalanmalıyız."

Zonguldak

Zonguldak'ta, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısını kınamak amacıyla Madenci Anıtı'nda bir araya gelen grup, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, toplumda şiddet olaylarının yaygınlaştığını ve eğitim kurumlarının da bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Aşkar, eğitimcilere yönelik her saldırının toplumsal huzuru tehdit ettiğini ifade etti.