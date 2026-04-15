Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı; olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki okul saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir eğitim kurumundan benzer bir haber geldi. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, hayatını kaybedenlerin 1’inin öğretmen, 3’ünün öğrenci olduğunu açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Olayın ardından adli süreç başlatılırken, soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayşel Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırının büyük üzüntü yarattığı belirtildi. İlk bilgilere göre saldırının okul öğrencisi tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, sürecin Bakanlık tarafından hassasiyetle takip edildiği ve tüm müdahalelerin ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in olayın ardından yetkililerle birlikte bölgeye hareket ettiği, ayrıca konunun tüm yönleriyle incelenmesi için başmüfettişlerin görevlendirildiği aktarıldı. Açıklamada yaralılara acil şifa dilenirken, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı mesajı paylaşıldı. Olaya ilişkin detaylı bilgilendirmenin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

İşte Bakanlık tarafından yapılan o açıklama; 

500

