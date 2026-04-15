Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı Haber Videosunu İzle
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kanlı okul baskınının detaylarını açıkladı. Ünlüer, "8. sınıf öğrencisi, sırt çantasında silahlarla okulda rastgele ateş açmıştır. Saldırgan, 5 silah ve 7 şarjör kullanmıştır. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 20 ağır yaralımız var. Saldırgan, kendisine ateş ederek intihar etti" dedi.

  • Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü ve 20 kişi yaralandı.
  • Saldırgan 5 silah ve 7 şarjörle okula geldi, iki sınıfa girerek ateş açtı ve ardından intihar etti.
  • Adalet Bakanı, olayla ilgili soruşturma için 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırı Türkiye’yi sarstı. 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

İKİ SINIFA GİREREK ATEŞ AÇTI

Olay, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın iki sınıfa girerek ateş açtığını açıkladı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

5 SİLAH VE 7 ŞANJÖRLE OKULU BASTI

Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği ve yanında 5 silah ile 7 şarjör bulunduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre beşinci sınıfları hedef aldığı belirtilen saldırganın, olayın ardından okulda yaşamına son verdiği ifade edildi. Saldırganın babasının eski bir emniyet mensubu olduğu da aktarıldı.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini duyurdu. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alındığı açıklandı.

İKİ BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de Kahramanmaraş’a hareket ettiği öğrenildi.

BENZER BİR OLAY SİVEREK'TE DE MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir gün önce yaşanan benzer saldırı da yeniden gündeme geldi. Liseye düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralanmış, saldırgan intihar etmişti.

Abdullah Karlıdağ
Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Emekli emniyet mensubunun evinde 5 silahın ne işi var ?

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Önceki günkü olayda zorla lise okutulursa olacağı bu diyenler.şimdi bu öğrenci 8. sınıf.buna ne diyeceksiniz.ortaokuldamı gereksiz.Ama hep diyorum beyin şart.Birilerini karalayacağız diye ağzı olan konuşuyor. Biz evde terbiyeyi veremezsek okulda öğretmen hiç veremez. önce kendi çocuğumuza terbiye verelim.

Haber YorumlarıHikmet Bal:

adam iyilik yapmış kendini gebertmis yoksa 50 yıl ona bakacaktık

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Kendini öldürdüğü nereden biliniyor? Ben artık yapılan hiçbir resmi açıklamaya inanmıyorum. Diyelim doğru çıktı kendine sıktı... onu tutanlar konuşmasın diye onu da düşünmüşlerdir.

Haber Yorumlarıxts85hvnt6:

emekli olunca alın şunların elinden silahlarını kaç oldu bu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

