Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırı Türkiye’yi sarstı. 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

İKİ SINIFA GİREREK ATEŞ AÇTI

Olay, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın iki sınıfa girerek ateş açtığını açıkladı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

5 SİLAH VE 7 ŞANJÖRLE OKULU BASTI

Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği ve yanında 5 silah ile 7 şarjör bulunduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre beşinci sınıfları hedef aldığı belirtilen saldırganın, olayın ardından okulda yaşamına son verdiği ifade edildi. Saldırganın babasının eski bir emniyet mensubu olduğu da aktarıldı.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini duyurdu. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alındığı açıklandı.

İKİ BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de Kahramanmaraş’a hareket ettiği öğrenildi.

BENZER BİR OLAY SİVEREK'TE DE MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir gün önce yaşanan benzer saldırı da yeniden gündeme geldi. Liseye düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralanmış, saldırgan intihar etmişti.