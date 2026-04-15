Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Güncelleme:
Yalova’da bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi kalabalık tarafından darbedildi; şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yalova'da Y.A. adlı şüpheli, bir kadının fotoğrafını çektiği iddiası üzerine vatandaşlar tarafından darbedildi.
  • Polis, Y.A.'yı gözaltına aldı ve kadına ait fotoğraf bulunmadığı tespit edildi.
  • Yaralanan Y.A., hastaneye kaldırıldı ve kadın şikayetçi oldu.

Yalova’da yolda yürüyen bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen Y.A., çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Olay, kent merkezinde paniğe neden oldu.

KALABALIK TARAFINDAN KOVALANDI

Barış Sokak’ta meydana gelen olayda, yolda yürüyen bir kadın arkasından gelen kişinin kendisinin fotoğrafını çektiğini iddia ederek bağırdı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar Y.A.’yı kovalamaya başladı.

MEYDANDA DARBEDİLDİ

Şüpheli, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yakalanırken, kalabalık tarafından darbedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri, kalabalığın elinden kurtardığı Y.A.’yı gözaltına aldı. Olay sırasında Y.A.’nın telefonundaki görüntüleri silmeye çalıştığı öne sürüldü. Ancak ilk incelemelerde kadına ait herhangi bir fotoğraf bulunmadığı öğrenildi.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan Y.A., Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kadının şikayetçi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin darbedildiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
