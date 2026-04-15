Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen A Milli Takım oyuncumuz Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı Cinja’ya lösemi teşhisi konulmasının ardından, futbol camiası dev bir dayanışma dalgası başlattı.

İKİ KULÜP TEK YÜREK

Heidenheim ve Freiburg kulüpleri anlamlı bir iş birliğine imza attı. Alman Kemik İliği Donör Merkezi (DKMS) ile el ele veren kulüpler, "Cinja ve Diğerleri İçin" sloganıyla iki büyük bağışçı kayıt etkinliği düzenleme kararı aldı.

BAĞIŞÇI OLABİLMEK İÇİN BAŞVURU YAPABİLECEKLER

Bu doğrultuda taraftarların ve duyarlı vatandaşların kolayca donör kaydı yaptırabilmesi için stadyum çevrelerinde özel alanlar oluşturulacağı, bunların ilkinin 19 Nisan'da Freiburg deplasmanındaki Europa-Park Stadyumu çevresinde, 25 Nisan'da da Heidenheim’ın ev sahipliğinde Voith-Arena çevresinde düzenleneceği belirtildi. Taraftarlar böylece kemik iliği bağışçısı olmak için başvuruda bulunabilecek. Kampanya, sadece Cinja için değil, uygun donör bekleyen binlerce lösemi hastası için de bir umut ışığı olmayı hedefliyor.