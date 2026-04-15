Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı düzenleyen ve 1 öğretmen ile 3 öğrenciyi öldüren saldırganın 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U.M. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında, 8. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjörle geldiği ve iki sınıfta ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 1’inin öğretmen, 3’ünün ise öğrenci olduğu açıklandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemeler sürüyor.

A Haber muhabiri İhsan Yalçın’ın aktardığına göre, soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U.M. gözaltına alındı. 

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıfoamer sponge:

ahhh ahhhhh polis bebesi de bunu yapıyorsa ne diyelim

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Yapanlarda genelde polisler Ordu mensupları uzman çavuşlar korucular

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Çocukların bilgisayarda oynadığı şiddet içeren silahlı oyunların tamamının kaldırılması gerekir. Oyuna isteyen istediği gibi ulaşamayacak.

Haber YorumlarıUgur Cicek:

okullara silahlı güvenlik şart

Haber YorumlarıAbdullah:

Birinci sınıf emniyet müdürü aynı zamanda başmüfettiş baba evini silah deposuna çevirmiş. Çocuğuna silah kullanmayı öğretmiş. Silahlar evde orta yerde! Canımız kimlere emanet

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

