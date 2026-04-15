Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı, bu gece oynanacak iki kritik rövanş mücadelesiyle zirve yapacak. Avrupa’nın en büyüğü olma yolunda son dört takım arasına adını yazdırmak isteyen ekipler, sahadan zaferle ayrılmak için ter dökecek.

REAL MADRID, BAYERN MUNIH DEPLASMANINDA

Gecenin en dikkat çekici mücadelesinde, "Kupa Beyi" Real Madrid, Almanya’da Bayern Münih’in konuğu oluyor. İlk maçta rakibine 2-1 kaybeden Arda Gülerli Real Madrid, Allianz Arena’nın baskılı atmosferinde tur bileti arayacak. Milli yıldızımız Arda Güler’in de kadrosunda yer aldığı eflatun-beyazlılar, tecrübesiyle sahadan istediği sonuçla ayrılmayı hedeflerken; Bayern Münih taraftar desteğini arkasına alarak yarı finale yürümek istiyor.

ARSENAL EVİNDE SPORTING'İ AĞIRLIYOR

Gecenin bir diğer kritik randevusunda İngiliz temsilcisi Arsenal, Portekiz ekibi Sporting ile Emirates Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, deplasmanda aldığı 1-0'lık avantajlı skoru kendi seyircisi önünde korumak isteyecek.

MAÇLAR SAAT 22.00'DE

Nefeslerin tutulacağı Şampiyonlar Ligi gecesinde oynanacak her iki karşılaşma da saat 22.00'de start verecek. Tur atlayan takımlar adını PSG ve Atletico Madrid'in ardından son 4 takım arasına yazdıracak.