Haberler

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bu gece iki müthiş mücadeleyle sona erecek ve yarı finalistler belli olacak. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelirken, Arsenal ise sahasında Sporting'i ağırlayacak.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları bu gece oynanacak.
  • Real Madrid, Bayern Münih ile Almanya'da, Arsenal ise Sporting ile İngiltere'de maç yapacak.
  • Her iki maç da saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı, bu gece oynanacak iki kritik rövanş mücadelesiyle zirve yapacak. Avrupa’nın en büyüğü olma yolunda son dört takım arasına adını yazdırmak isteyen ekipler, sahadan zaferle ayrılmak için ter dökecek.

REAL MADRID, BAYERN MUNIH DEPLASMANINDA

Gecenin en dikkat çekici mücadelesinde, "Kupa Beyi" Real Madrid, Almanya’da Bayern Münih’in konuğu oluyor. İlk maçta rakibine 2-1 kaybeden Arda Gülerli Real Madrid, Allianz Arena’nın baskılı atmosferinde tur bileti arayacak. Milli yıldızımız Arda Güler’in de kadrosunda yer aldığı eflatun-beyazlılar, tecrübesiyle sahadan istediği sonuçla ayrılmayı hedeflerken; Bayern Münih taraftar desteğini arkasına alarak yarı finale yürümek istiyor.

ARSENAL EVİNDE SPORTING'İ AĞIRLIYOR

Gecenin bir diğer kritik randevusunda İngiliz temsilcisi Arsenal, Portekiz ekibi Sporting ile Emirates Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, deplasmanda aldığı 1-0'lık avantajlı skoru kendi seyircisi önünde korumak isteyecek.

MAÇLAR SAAT 22.00'DE

Nefeslerin tutulacağı Şampiyonlar Ligi gecesinde oynanacak her iki karşılaşma da saat 22.00'de start verecek. Tur atlayan takımlar adını PSG ve Atletico Madrid'in ardından son 4 takım arasına yazdıracak. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

